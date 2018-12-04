ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

04.12.2018 20:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Более полутысячи гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована.

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки

Ну а 4 декабря с теми же трудностями столкнулись жители Минска. Как же избежать травм?

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Белорусы сегодня часто вспоминали эту крылатую фразу из фильма. Причиной всему – гололёд, когда обычный тротуар становится непреодолимым препятствием на пути от дома до работы.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Евгений Поболовец, СТВ:
Две самые опасные ситуации во время гололёда для пешеходов. Первая когда тротуар превращается в ледяную корку, и тогда в помощь берут стены домов и передвигаются вдоль них.

И вторая ситуация. Это когда человек шёл вдоль проезжей части и попытался вернуться на тротуар. Вот этот первый шаг и может стать роковым.

Такая ситуация произошла с Оксаной Турцевич. Женщина спешила утром на работу. В итоге – перелом руки и больничный режим.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Оксана Турцевич:
Я боялась, что будет ещё сотрясение, я ещё головой ударилась. Было падение очень сильное. Очень скользко, очень скользко. Я ещё видела мужчину, который посыпал песком, но я до него не дошла.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Травмы типичны для таких случаев: перелом лучевой кости, когда падаешь на вытянутую руку и перелом голеностопа.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии БСМП Минска:
Вчера было 5 пациентов с гололедной травмой. Один из них с переломом в голеностопном суставе был госпитализирован для выполнения открытого вправления перелома.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Не сказать, что для коммунальников такие условия стали сюрпризом – прогноз погоды смотрят в интернете каждый день. Дворы от снега чистят чуть ли не круглосуточно, а песок и соль высыпают порой тоннами.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Станислав Кутовский, и.о. главного инженера ЖЭУ №3 Партизанского района Минска:
В субботу и в воскресенье были выведены работники по комплексной уборке, была посыпана песко-соляная смесь и провели уборку наледи и снега.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

К более серьёзным последствиям приводит гололедица на трассах. В Лунинецком районе авто занесло и выбросило на встречку под колёса фуры. Погиб пассажир, водитель получил травмы. Схожая авария случилась и в Шарковщине. В грузовик занесло легковушку, водитель которой умер на месте.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Синоптики не дают радужных прогнозов – в ближайшие дни всё также плюс за окном и при этом мокрый снег и дождь. А значит, гололёд – в городе и гололедица – на дорогах.

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Совет на все случаи жизни в такой ситуации никто не даст. Зато белорусы могут помнить другую крылатую фразу. На этот раз из песни: «Следи за собой и будь осторожен».
Новости по теме

Столичные коммунальщики вышли на борьбу с гололёдом

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва

Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу

В Беларуси ожидается туман, гололед и мокрый снег

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 3 декабря

«Главное, чтобы он до 31 не растаял»: как минчане отреагировали на снегопад

В первый день зимы в Беларуси ожидаются снег и до -16°C

Температура в Беларуси в последние дни осени на 3-7 градусов ниже климатической нормы
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

«Я абсолютно удовлетворён нашим сотрудничеством». Александр Лукашенко на встрече с послом Грузии

На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть

Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе

Суровую зиму спрогнозировал медведь Фёдор из Могилёва

«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС

Новости экономики за 04.12.2018

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Более полутысячи гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо набраться терпения и преодолевать эти ошибки». Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву о ситуации в ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика