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Посмотрите, как выглядит первый в мире мужчина - модель плюс-сайз
29-летний Зак Мико прославился в 2016 году, когда подписал контракт с агентством IMG.
Параметры Зака нетипичные для мужчины-модели.
«Я думал, я не могу быть моделью точно так же, как не могу быть английской королевой, — это просто казалось невозможным, — вспоминал он в интервью
Для парня стало большой неожиданностью, когда представители агентства IMG связались с ним и предложили попробовать себя в роли модели. Поначалу Зак подумал, что его разыгрывают, но то письмо действительно все изменило.
На прошлой неделе Зак принял участие в показе пляжной моды в Сиднее — и это был первый раз, когда на подиум в Австралии пригласили мужчину — модель плюс-сайз.
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Зак Мико - первый в мире мужчина - модель плюс-сайз.
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