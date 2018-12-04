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Посмотрите, как выглядит первый в мире мужчина - модель плюс-сайз

04.12.2018 23:15 — Разное | Tut.by  
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29-летний Зак Мико прославился в 2016 году, когда подписал контракт с агентством IMG. Daily Mail называет его «первым в мире мужчиной — моделью плюс-сайз». Рост парня — 198 см, а обхват талии — 101 см. На прошлой неделе он принял участие в показе пляжной моды — и это первое появление на подиуме в Сиднее мужчины — модели плюс-сайз в купальных шортах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Dec 1, 2018 at 1:10pm PST

Параметры Зака нетипичные для мужчины-модели.

«Я думал, я не могу быть моделью точно так же, как не могу быть английской королевой, — это просто казалось невозможным, — вспоминал он в интервью Daily Mail. — Я переехал в Нью-Йорк ради моей актерской карьеры и был счастлив от того, что мне хватало денег на аренду жилья».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Dec 2, 2018 at 2:23pm PST

Для парня стало большой неожиданностью, когда представители агентства IMG связались с ним и предложили попробовать себя в роли модели. Поначалу Зак подумал, что его разыгрывают, но то письмо действительно все изменило.

На прошлой неделе Зак принял участие в показе пляжной моды в Сиднее — и это был первый раз, когда на подиум в Австралии пригласили мужчину — модель плюс-сайз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Nov 30, 2018 at 12:59pm PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Nov 19, 2018 at 12:00pm PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Oct 23, 2018 at 12:01pm PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zach Miko (@zachmiko) on Oct 11, 2018 at 12:14pm PDT

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Зак Мико - первый в мире мужчина - модель плюс-сайз.
 
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