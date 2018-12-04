Посмотрите, как выглядит первый в мире мужчина - модель плюс-сайз

29-летний Зак Мико прославился в 2016 году, когда подписал контракт с агентством IMG. Daily Mail называет его «первым в мире мужчиной — моделью плюс-сайз». Рост парня — 198 см, а обхват талии — 101 см. На прошлой неделе он принял участие в показе пляжной моды — и это первое появление на подиуме в Сиднее мужчины — модели плюс-сайз в купальных шортах.

Параметры Зака нетипичные для мужчины-модели.

«Я думал, я не могу быть моделью точно так же, как не могу быть английской королевой, — это просто казалось невозможным, — вспоминал он в интервью Daily Mail . — Я переехал в Нью-Йорк ради моей актерской карьеры и был счастлив от того, что мне хватало денег на аренду жилья».

Для парня стало большой неожиданностью, когда представители агентства IMG связались с ним и предложили попробовать себя в роли модели. Поначалу Зак подумал, что его разыгрывают, но то письмо действительно все изменило.

На прошлой неделе Зак принял участие в показе пляжной моды в Сиднее — и это был первый раз, когда на подиум в Австралии пригласили мужчину — модель плюс-сайз.