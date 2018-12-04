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Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям (+видео)

04.12.2018 — Разное | Полымя  
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Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что после состоявшихся в Грузии президентских выборов важно сверить часы для развития белорусско-грузинского взаимодействия. Александр Лукашенко подчеркнул: «Прежде всего хочу вас поздравить с окончанием этих политических баталий. Я считаю, это важная политическая кампания, которая как лакмусовая бумажка просветит грузинское общество, к чему оно склонно сегодня, в каком направлении готово двигаться».

Президент заметил, что «нешуточные шли баталии», и он за этим наблюдал. «Выборы прошли у вас успешно. Я поздравляю вас лично как посла, грузинский народ с окончанием политического периода и прошу передать самые добрые, теплые пожелания вновь избранному Президенту, — продолжил глава государства. — Президентом впервые избрана женщина в Грузии, да и на постсоветском пространстве, и это, может быть, хороший опыт, посмотрим. И Беларусь, наше общество будут внимательно присматриваться к вашему опыту».

Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям (+видео)

Что касается белорусско-грузинского сотрудничества, то Александр Лукашенко охарактеризовал его положительно. «Фундаментом как всегда являются торгово-экономические отношения. У нас и торговля развивается, начинали когда-то с нуля», — подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что с визитом в Грузии сейчас находится вице-премьер Михаил Русый. «Мы большое внимание уделяем отношениям с дружественным и братским грузинским народом и полны решимости продвигать это сотрудничество во всех сферах», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент считает, что неплохо развиваются гуманитарные контакты. «Вы знаете, как относятся к грузинам в Беларуси. Белорусы хорошо знают и про грузинскую «Тбилисобу», — отметил он.

Между Беларусью и Грузией есть план дальнейших действий по развитию сотрудничества, и белорусская сторона полна решимости его реализовать. «Жду встречи с новым Президентом, правительством. После моего визита там обновилось и правительство, и будет очень важно сверить часы», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям (+видео)

В марте этого года глава белорусского государства посетил Грузию с официальным визитом, во время которого был подписан договор об основах сотрудничества между двумя странами. Этот документ предусматривает развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Всего договорно-правовая база белорусско-грузинского взаимодействия включает 60 двусторонних соглашений и международно-правовых документов различного уровня. Беларусь в 2015 году поддержала Грузию на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2016-2018 годы, в 2017 году отдала голос в пользу Грузии на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации на период 2018-2021 годов. В 2017 году белорусско-грузинский товарооборот составил $93,5 млн, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 26%. В январе-сентябре текущего года этот показатель составил $62 млн.

Стороны заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время. Об этом заявил на встрече с главой белорусского государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия.

Александр Лукашенко: Беларусь намерена активно развивать сотрудничество с Грузией по всем направлениям (+видео)

«Огромное вам спасибо, что нашли время встретиться, — подчеркнул дипломат. — Я прекрасно понимаю, что значит эта встреча. Спасибо, что поздравили нашего нового Президента, и сделали это одним из первых».

«Саломе Зурабишвили передала вам огромный привет и пожелания здоровья, счастья. Она будет стараться встретиться с вами в ближайшее время. Когда это будет возможным, мы будем определять в дальнейшем», — сказал Валерий Кварацхелия.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам встречи с главой белорусского государства, посол Грузии отметил: «Это была очень важная встреча с человеком, который очень хорошо, с пониманием относится к Грузии. Разговор шел и по политическим вопросам. У нас проводится политика взаимопонимания, взаимопомощи друг другу». Посол добавил, что рассматривалась тематика торгово-экономического сотрудничества, где также имеется хорошая динамика.

Отдельно обсуждался вопрос туристического обмена. В этом году количество белорусских туристов, которые побывали в Грузии, возросло на 45%, и Беларусь вошла в десятку стран, жители которой чаще всего посещают Грузию.

«Вопросов было много, и по всем вопросам, которые я задал, получил ответы и понимание. Это очень важно. И еще раз было подчеркнуто, что между Беларусью и Грузией закрытых тем нет», — заявил он.

Валерий Кварацхелия обратил внимание, что в ходе визита вице-премьера Михаила Русого в Грузию прошли встречи с руководством страны и в числе обсуждаемых были вопросы обмена визитами. Так, в начале будущего года ожидается визит главы грузинского МИД, а весной — премьер-министра этой страны.

Источник: БелТА
Видео: БелТА

 
 
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Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент
 
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