ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко продолжают называть фамилии тех, кто довел предприятия до ручки

04.12.2018 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В понедельник во время обсуждения запросов о господдержке на 500 млн рублей организациям, которые обслуживают АПК, глава государства возмутился.

– Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, – заявил Александр Лукашенко.

Как уже писалось, для ответа на этот вопрос достаточно одного взгляда в зеркало.


Фото ura.ru

Но продолжением поднятой Лукашенко темы стало заявление премьер-министра Сергея Румаса. По его словам, правительство предложило главе Беларуси усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями через наблюдательные советы и советы директоров (цитируется по БЕЛТА): «У каждого министра или замминистра должно быть не больше двух таких предприятий».

Это привело экономиста Ярослава Романчука в ступор.

– За более чем 20 лет закрепления за чиновниками государственных коммерческих организаций мы не увидели ни одного успешного, прорывного примера. Кто курировал Барановичское БПХО? Михаил Мясникович. И где оно? Как увеличилась его капитализация, доходность? За «Белджи» отвечали поочередно тот же Мясникович и потом Кобяков. И что? Супер прибыльное получилось предприятие? За Оршанский авиаремонтный завод отвечал бывший вице-премьер Калинин. Полный провал. Бывший вице-премьер Семашко курировал ОАО «Камволь» и «Оршанский льнокомбинат». Полный провал, – написал в Фейсбуке Ярослав Романчук, чьи слова также можно рассматривать в контексте требования главы государства назвать виновных пофамильно.


Экономист видит в нынешнем положении дел системную ошибку: «Неважно, кто будет заниматься должности министров. Они должны быть строго, четко и однозначно отделены от коммерческой деятельности. Теоретически нельзя такое делать. На практике это выливается в ошибочные инвестиционные проекты, омертвление капитала и даже коррупцию».

Впрочем, давно не секрет, что белорусские власти постоянно повторяют одни и те же ошибки. И трудно представить, что чиновники составят для главы государства пофамильный список виновных – иначе там окажутся их имена.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник во время обсуждения запросов о господдержке на 500 млн рублей организациям, которые обслуживают АПК, глава государства возмутился.
 
Новости дня
Новости разные
 
На грани возможностей. Водолазы продолжают поиск подростка, провалившегося под лёд на реке Ипуть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика