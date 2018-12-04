ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Пашинян похож на Лукашенко”. В ОДКБ все играют против всех

04.12.2018 21:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
До раскола ОДКБ не дойдет, хотя внутри организации наблюдаются серьезные противоречия.

“Пашинян похож на Лукашенко”. В ОДКБ все играют против всех
Фото © Sputnik / Евгений Биятов
Саммит лидеров ОДКБ, запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В Ереване опровергают, что Армения предлагала отложить саммит ОДКБ. Об этом Tert.am заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян. И.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что в ходе последней телефонной беседы с российским президентом было предложено, что «с учетом ситуации не проводить саммит ОДКБ 6 декабря, чтобы в рабочем порядке обсудить решения, а уже затем встретиться с готовыми решениями».

Саммит ОДКБ должен был наконец избрать генсека организации, о котором страны-участницы союза не смогли договориться на предыдущем саммите в Астане. Беларусь предлагает свою кандидатуру, Армения настаивает, что еще год возглавлять ОДКБ должен ее представитель. Фигура генсека стала яблоком раздора между странами-участницами ОДКБ.

Почему отложен саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге? Насколько серьезен кризис?

На вопросы «Белорусского партизана» ответил военный обозреватель Александр Алесин

- Конфликт обостряется. Пашинян заявил, что Армения находится в неравном положении по сравнению с остальными членами ОДКБ, ее позиция, как сказал Пашинян, «уязвима». Думаю, будут проводиться консультации на уровне технических специалистов, чтобы прийти к компромиссам и соглашениям. Если главы государств, военные ведомства не способны подписать конкретные решения, такой форум не собирается – иначе ОДКБ публично распишется в недееспособности самой организации.

Внутри ОДКБ имеются серьезные противоречия: ни один документ не готов к подписанию. Думаю, все дело именно в должности генсека ОДКБ. Предполагаю, что Пашинян из внутриполитических соображений будет настаивать на сохранение этой должности за Арменией. Сейчас в стране идет избирательная кампания, в которой участвует множество политических сил; Пашинян – не самая прозападная фигура и не самая «экстремистская», есть политики, которые требуют вывести российскую базу и понизить уровень отношений с Россией. Если Армения не получит должность генсека (а это политический успех), то шансы Пашиняна снижаются. Соответственно возрастет роль антироссийских сил.

Пашинян маневрирует, он хочет не осложнять отношения с Россией и наладить отношения с Западом. Похоже, он рассчитывает на финансовые вливания армянской диаспоры в США, во Франции – весь банковский капитал практически находится в руках тамошней диаспоры. Пашинян чем-то похож на Лукашенко: хочет балансировать, действовать по принципу «ласковое теля двух маток сосет», хочет использовать российский зонтик для обороны и получать экономическую помощь на Западе. Понятно, что в условиях западных санкций против России это возможно лишь в том случае, если Пашинян хотя бы на словах продемонстрирует некоторое дистанцирование от России. 

Хотя Россия пытается подкупить Пашиняна. Мы знаем, что ускорилась подготовка соглашения о продаже Армении многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-30. Учитывая маленькие размеры Армении и всего региона, мощь этих самолетов, их тактико-технические характеристики представляются избыточными. Наиболее удачным вариантом для Армении представляется Су-25, который потерпел катастрофу; дополнительные самолеты Су-25 для Армении оказались бы полезными с учетом карабахского конфликта. Но, похоже, что у России выбора особого нет, можно сказать, имеет определенное место шантаж со стороны Армении, Пашинян может ставить определенные условия. Чтобы демонстрировать пророссийскость, он может требовать больше поставок оружия.

- Пашинян использует карту ОДКБ во внутриполитической борьбе?

- Да. 


- А каким образом конфликт может разрешиться в реальности? Удастся ли Армении сохранить пост генсека?

- Все зависит от России. Пока основные оппоненты Пашиняна в ОДКБ – Назарбаев и Лукашенко: Назарбаев поддерживает позиция Минска, что новый генсек от Армении за год не успеет даже ознакомиться с положением дел в ОДКБ. Россия, насколько я понимаю, свою позицию публично не проявила, она отстранилась, предоставив союзникам возможность между собой хвататься за чубы. Но если Россия увидит, что пророссийские силы теряют свои позиции в Армении, и в результате выборов дополнительные очки может получить прозападная оппозиция, то Россия пойдет навстречу: мягко «уговорит» Назарбаева и Лукашенко, чтобы отдать должность генсека Армении. Сегодня у генсека ОДКБ есть крепкий заместитель от России: при таком крепком заме отсутствие декоративной фигуры генерального секретаря не навредит организации. А раскола внутри ОДКБ не будет.

Возможно, и Лукашенко как опытный игрок воспользуется ситуацией и за свою уступку «попросит» у России преференции. 

- Выигрывают все, кроме России?

- Россия взяла ОДКБ на себя, фактически организация обслуживает ее интересы. Она ориентирована в основном на регион Средней Азии и Кавказа, у Беларуси в ОДКБ интерес вторичный, Лукашенко раньше и заявлял, что зона нашей ответственности – западное направление. Но, похоже, что у России нашлись убедительные аргументы, и Лукашенко прекратил озвучивать такие заявления. Возможно, через ОДКБ Лукашенко рассчитывает получить вооружения по внутренним ценам, по дешевке. Он давно просит Су-30, и даже объявлялось, что предварительное соглашение готово. Но каждый самолет стоит 55-60 миллионов долларов: 12 самолетов – годовой военный бюджет Беларуси. В то же время, думаю, Армения не будет платить этих денег. Здесь идет игра всех против всех, можно сказать. Один только Назарбаев материально ничего получить не хочет, но желает иметь в ОДКБ противовес против растущего влияния Китая; он тоже балансирует, но балансирует между Россией и Китаем. По объему инвестиций в Казахстан Китай давно опередил Россию, но Назарбаев, старый опытный лис, понимает, что экономическое влияние надо компенсировать политическим и военно-стратегическим. 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До раскола ОДКБ не дойдет, хотя внутри организации наблюдаются серьезные противоречия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые методы добычи полезных ископаемых опробуют в Любанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика