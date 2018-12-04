“Пашинян похож на Лукашенко”. В ОДКБ все играют против всех

Саммит лидеров ОДКБ, запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.





В Ереване опровергают, что Армения предлагала отложить саммит ОДКБ. Об этом Tert.am заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян. И.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что в ходе последней телефонной беседы с российским президентом было предложено, что «с учетом ситуации не проводить саммит ОДКБ 6 декабря, чтобы в рабочем порядке обсудить решения, а уже затем встретиться с готовыми решениями».





Саммит ОДКБ должен был наконец избрать генсека организации, о котором страны-участницы союза не смогли договориться на предыдущем саммите в Астане. Беларусь предлагает свою кандидатуру, Армения настаивает, что еще год возглавлять ОДКБ должен ее представитель. Фигура генсека стала яблоком раздора между странами-участницами ОДКБ.





Почему отложен саммит ОДКБ в Санкт-Петербурге? Насколько серьезен кризис?





На вопросы «Белорусского партизана» ответил военный обозреватель Александр Алесин.





- Конфликт обостряется. Пашинян заявил, что Армения находится в неравном положении по сравнению с остальными членами ОДКБ, ее позиция, как сказал Пашинян, «уязвима». Думаю, будут проводиться консультации на уровне технических специалистов, чтобы прийти к компромиссам и соглашениям. Если главы государств, военные ведомства не способны подписать конкретные решения, такой форум не собирается – иначе ОДКБ публично распишется в недееспособности самой организации.





Внутри ОДКБ имеются серьезные противоречия: ни один документ не готов к подписанию. Думаю, все дело именно в должности генсека ОДКБ. Предполагаю, что Пашинян из внутриполитических соображений будет настаивать на сохранение этой должности за Арменией. Сейчас в стране идет избирательная кампания, в которой участвует множество политических сил; Пашинян – не самая прозападная фигура и не самая «экстремистская», есть политики, которые требуют вывести российскую базу и понизить уровень отношений с Россией. Если Армения не получит должность генсека (а это политический успех), то шансы Пашиняна снижаются. Соответственно возрастет роль антироссийских сил.





Пашинян маневрирует, он хочет не осложнять отношения с Россией и наладить отношения с Западом. Похоже, он рассчитывает на финансовые вливания армянской диаспоры в США, во Франции – весь банковский капитал практически находится в руках тамошней диаспоры. Пашинян чем-то похож на Лукашенко: хочет балансировать, действовать по принципу «ласковое теля двух маток сосет», хочет использовать российский зонтик для обороны и получать экономическую помощь на Западе. Понятно, что в условиях западных санкций против России это возможно лишь в том случае, если Пашинян хотя бы на словах продемонстрирует некоторое дистанцирование от России.





Хотя Россия пытается подкупить Пашиняна. Мы знаем, что ускорилась подготовка соглашения о продаже Армении многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-30. Учитывая маленькие размеры Армении и всего региона, мощь этих самолетов, их тактико-технические характеристики представляются избыточными. Наиболее удачным вариантом для Армении представляется Су-25, который потерпел катастрофу; дополнительные самолеты Су-25 для Армении оказались бы полезными с учетом карабахского конфликта. Но, похоже, что у России выбора особого нет, можно сказать, имеет определенное место шантаж со стороны Армении, Пашинян может ставить определенные условия. Чтобы демонстрировать пророссийскость, он может требовать больше поставок оружия.





- Пашинян использует карту ОДКБ во внутриполитической борьбе?





- Да.









- А каким образом конфликт может разрешиться в реальности? Удастся ли Армении сохранить пост генсека?





- Все зависит от России. Пока основные оппоненты Пашиняна в ОДКБ – Назарбаев и Лукашенко: Назарбаев поддерживает позиция Минска , что новый генсек от Армении за год не успеет даже ознакомиться с положением дел в ОДКБ. Россия, насколько я понимаю, свою позицию публично не проявила, она отстранилась, предоставив союзникам возможность между собой хвататься за чубы. Но если Россия увидит, что пророссийские силы теряют свои позиции в Армении, и в результате выборов дополнительные очки может получить прозападная оппозиция, то Россия пойдет навстречу: мягко «уговорит» Назарбаева и Лукашенко, чтобы отдать должность генсека Армении. Сегодня у генсека ОДКБ есть крепкий заместитель от России: при таком крепком заме отсутствие декоративной фигуры генерального секретаря не навредит организации. А раскола внутри ОДКБ не будет.





Возможно, и Лукашенко как опытный игрок воспользуется ситуацией и за свою уступку «попросит» у России преференции.





- Выигрывают все, кроме России?





- Россия взяла ОДКБ на себя, фактически организация обслуживает ее интересы. Она ориентирована в основном на регион Средней Азии и Кавказа, у Беларуси в ОДКБ интерес вторичный, Лукашенко раньше и заявлял, что зона нашей ответственности – западное направление. Но, похоже, что у России нашлись убедительные аргументы, и Лукашенко прекратил озвучивать такие заявления. Возможно, через ОДКБ Лукашенко рассчитывает получить вооружения по внутренним ценам, по дешевке. Он давно просит Су-30, и даже объявлялось, что предварительное соглашение готово. Но каждый самолет стоит 55-60 миллионов долларов: 12 самолетов – годовой военный бюджет Беларуси. В то же время, думаю, Армения не будет платить этих денег. Здесь идет игра всех против всех, можно сказать. Один только Назарбаев материально ничего получить не хочет, но желает иметь в ОДКБ противовес против растущего влияния Китая; он тоже балансирует, но балансирует между Россией и Китаем. По объему инвестиций в Казахстан Китай давно опередил Россию, но Назарбаев, старый опытный лис, понимает, что экономическое влияние надо компенсировать политическим и военно-стратегическим.



