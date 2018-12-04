ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция пришла к бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, чтобы он объяснил отсутствие на лекциях

04.12.2018 20:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вечером 4 декабря к гражданскому активисту Дмитрию Полиенко пришли милиционеры, чтобы «опросить его и составить протокол». Видео с беседы с милиционерами Полиенко опубликовал в своем «Фейсбуке».

Это уже вторая попытка милиционеров опросить активиста. На прошлой неделе милиционеры уже задерживали Полиенко – и тоже за пропуск лекций. Тогда на активиста составили два протокола и назначили суд на 6 декабря, передает "Белсат".

После освобождения из колонии в октябре этого года бывшему политзаключенному назначили посещать лекции по трудоустройству. Дмитрий Полиенко на них не ходит, так как считает это нарушением его прав.

«Я подавал жалобу в ГУВД на их действия, еще не пришел даже ответ, а они все цепляются», – рассказал Дмитрий сегодня в стриме.


В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. Кроме того, активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).

В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

В колонии Полиенко регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на него психологически.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 4 декабря к гражданскому активисту Дмитрию Полиенко пришли милиционеры, чтобы «опросить его и составить протокол». Видео с беседы с милиционерами Полиенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Узбекистан расширят сотрудничество в сфере образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика