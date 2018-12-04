Милиция пришла к бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко, чтобы он объяснил отсутствие на лекциях

"Белсат" . Это уже вторая попытка милиционеров опросить активиста. На прошлой неделе милиционеры уже задерживали Полиенко – и тоже за пропуск лекций. Тогда на активиста составили два протокола и назначили суд на 6 декабря, передает





После освобождения из колонии в октябре этого года бывшему политзаключенному назначили посещать лекции по трудоустройству. Дмитрий Полиенко на них не ходит, так как считает это нарушением его прав.





«Я подавал жалобу в ГУВД на их действия, еще не пришел даже ответ, а они все цепляются», – рассказал Дмитрий сегодня в стриме.









В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске . Кроме того, активисту инкриминировали совершение преступления по ч. 2 ст. 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера).