В Беларуси дорожает городская телефонная связь и почтовые отправления

Министерство антимонопольного регулирования и торговли пересмотрело тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 84, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 5 декабря.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В постановлении отмечается, что документ вступает в силу спустя 10 дней после официального опубликования документа.

В ближайшее время руководство РУП «Белтелеком» и РУП «Белпочта» должны определиться, с какого числа будут повышены тарифы для клиентов.

Городская телефонная связь

Наименование услуги электросвязи общего пользования Старые тарифы (руб.) Новые тарифы (руб.) Абоненты, переведенные на повременную систему оплаты разговоров Абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон индивидуального пользования 2,81 3,08 Абонементная плата в месяц за основные, включенные по спаренной схеме в одну общую абонентскую линию и имеющие разные номера телефоны индивидуального и коллективного пользования 2,28 2,49 Повременная плата, за каждую полную или неполную минуту соединения 0,0059 0,0064 Абоненты, не переведенные на повременную систему оплаты разговоров Абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон индивидуального пользования 3,97 4,35 Абонементная плата в месяц за основной, включенный в отдельную абонентскую линию телефон коллективного пользования 6,06 6,64 Абонементная плата в месяц за основные, включенные по спаренной схеме в одну общую абонентскую линию и имеющие разные номера телефоны индивидуального и коллективного пользования 3,0 3,28 Междугородние телефонные разговоры, за каждую полную или неполную минуту соединения без помощи телефониста 0,0135 0,0145 с помощью телефониста 0,0203 0,0218

С полным писком услуг, на которые вырастут тарифы, можно ознакомиться по ссылке .

В феврале этого года занимавший в то время пост министра связи и информатизации Сергей Попков сообщил , что ведомство предлагает довести до уровня возмещения тарифы на фиксированную связь. При этом он отметил, что рост тарифов не должен превысить темпы инфляции.

Последний раз тарифы на услуги электросвязи общего пользования изменялись в марте 2017 года.

Почтовые отправления

Также постановлением МАРТ изменяются тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Так, вырастут тарифы на пересылку простых отправлений по Беларуси. Сейчас услуга отправки почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 грамм для физлиц составляет 42 копейки. По новым тарифам эта услуга обойдется в 48 копеек.

Последний раз тарифы на услуги почтовой связи поднимались в Беларуси 2 апреля 2018 года.

Напомним, с 1 февраля «Белпочта» ввела плату за хранение международных заказных отправлений. Стоимость — 36 копеек с учетом НДС за каждый день хранения одного отправления начиная с 8-го календарного дня. Ранее подобные тарифы были введены на внутриреспубликанские заказные отправления.

Кроме того, введена плата за заявление, которое придется писать белорусам, если информация на международном почтовом отправлении не сходится с данными на документе, удостоверяющем личность.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В сфере электросвязи и почтовой связи запланировано достижение к 2020 году 100-процентного уровня возмещения затрат на оказание услуг электросвязи и почтовой связи общего пользования, тарифы на которые регулируются в соответствии с законодательством о ценообразовании, в том числе за счет оптимизации затрат.

Уровень возмещения затрат РУП «Белпочта» за 6 месяцев этого года на пересылку простых внутренних отправлений письменной корреспонденции составил 92,1%, ранее сообщили в МАРТ.