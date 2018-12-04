Белорусские власти отказались менять существующую систему маркировки товаров





Правительство не поддержало предложение Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им.Кунявского о полной отмене или коренной модернизации существующей системы маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗ).

Как сообщили "Ежедневнику" в БСПН, в начале октября текущего года бизнес-союз направил в правительство предложение об отмене или коренной модернизации существующей системы маркировки товаров КИЗ. При этом к письму прилагалось достаточно веское обоснование, а также результаты опроса субъектов хозяйствования, которые вынуждены тратить немалые средства, чтобы проводить маркировку товаров.

По мнению экспертов бизнес-союза, высокая фискальная нагрузка, в том числе и неналоговая, весьма негативно влияет на темпы экономического развития страны. Так, в 2017 году, согласно данным Минфина, только неналоговые изъятия составили 5,1% к ВВП. Это около 5,4 млрд рублей или 5,9% добавленной стоимости по каждой некоммерческой организации. Если задуматься, то для маленькой Беларуси это огромные финансовые потери, которые отражаются буквально на всем: и на конечной цене товара, и на рентабельности компаний, и на их конкурентоспособности.

По подсчетам БСПН, расходы коммерческих организаций на приобретение, маркировку и администрирование КИЗ в расчете на единицу товара составляют при производстве до 8-9%, а при импорте, например, чая – до 20% себестоимости.

БСПН прове л анкетный опрос группы организаций, связанных с производством и реализацией отдельных товаров (обувь, чай, кофе, соки фруктовые и овощные, воды и безалкогольные напитки) на предмет оценки актуальности и эффективности действующей системы маркировки товаров. В частности, респондентов спрашивали, насколько действующая система маркировки товаров КИЗ соответствует целям обеспечения экономической безопасности государства и защиты интересов граждан Беларуси. В итоге 66,7% участников ответили, что «частично соответствует» и 33,3% – «абсолютно не соответствует». При этом из числа ответивших о частичном соответствии 58,3% указали, что это обеспечивается, главным образом, пополнением бюджета, иными словами, они указали на фискальный характер всей системы маркировки, которая только увеличивает издержки товаропроизводителей и поставщиков, что приводит к повышению розничных цен.

По мнению БСПН, на фискальный характер процедуры маркировки указывает и то обстоятельство, администрирование всего процесса маркировки возложено на Министерство по налогам и сборам.

Как указали 70% респондентов, перечень товаров, подлежащих маркировке КИЗ, сформирован недостаточно обоснованно, поскольку многие товары не определяют ситуацию на потребительском рынке. При этом цены на КИЗ явно завышены.

"Совершенно очевидно, что объективные критерии и мотивы включения тех или иных товаров в Перечень отсутствуют. К тому же, такие товары как масло растительное и соки и вовсе отнесены к социально значимым товарам, цены на которые регулируются государственными органами", - отметил БСПН в своем письме.

Как указали в бизнес-союзе, на основании полученных данных очевидно, что действующая система маркировки товаров КИЗ устарела, является излишней и затратной процедурой, поэтому ее следует отменить, либо коренным образом модернизировать. Но учитывая интересы наполнения бюджета, это было предложено осуществить поэтапно. Сначала БСПН предложил исключить из перечня обувь, чай, кофе, кофе растворимый, соки фруктовые, воды. Одновременно бизнес-союз предложил соответствующим государственным органам подготовить предложения по модернизации действующей системы маркировки товаров с учетом международного опыта.

Однако правительство не согласилось с предложением БСПН, так как многие ведомства считают отказ от КИЗ преждевременным, заявляя о том, что контрольные знаки защищают рынок от оборота некачественной продукции, препятствуют росту серого импорта, стимулируют к уплате налогов. При этом в качестве главного аргумента была приведена статистика по росту производства товаров после введения маркировки. Правда, эксперты БСПН отмечают, что этот рост был неустойчивым.

Правительство также указало, что в начале марта 2018 года главы правительств стран ЕАЭС подписали Соглашение о маркировке товаров. Внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу, находятся на завершающем этапе, так что оно может начать действовать уже в текущем году. Это должно запустить процесс изменения правил маркировки и в Беларуси, однако вряд ли корректировки будут связаны с сокращением сферы применения КИЗ.