5 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Всемирный день почв.

ПРИМЕТЫ:

Прокоп. Считалось, что с Прокопа устанавливается хороший санный путь.

РОДИЛИСЬ:

1803 Федор Иванович ТЮТЧЕВ, российский поэт. Ему принадлежит фраза: «Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после - одно уголовное дело». И ставшее хрестоматийным:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.

1820 Афанасий Афанасьевич ФЕТ (ШЕНШИН), российский поэт. Родился вне брака. В жизни поэта был жуткий эпизод - его невеста сгорела заживо, загоревшись, прямо как бабочка, от свечи.

1867 Юзеф ПИЛСУДСКИЙ, маршал, первый глава польского государства.

1901 Уолт Элайс ДИСНЕЙ, американский мультипликатор, «отец» Микки Мауса (кстати, настоящее имя мышонка - Мортимер) и Дональда Дака, обладатель 18 «Оскаров». Родился в семье ирландцев.

1916 Вероника Борисовна ДУДАРОВА, первая в мире женщина-дирижер.

1945 Нина Ивановна РУСЛАНОВА, российская актриса. Дату рождения и фамилию в детском доме ей выбрали произвольно.

1946 Хосе (Жосеп Мария) КАРРЕРАС, испанский оперный певец-тенор. Болел лейкемией, но выздоровел.

1952 Кристин КОЛОРФУЛ, канадская стриптиз-танцовщица, самая татуированная женщина в мире (95% процентов ее тела покрыто татуировками).

1966 Патрисия КААС, французская певица. Она младшая из семи детей в семье.

1975 Ронни (Рональд Антонио) О САЛЛИВАН, знаменитый английский снукерист. Его дед был известным боксёром, а отец футболистом, отсидевшим 18 лет за убийство. У Ронни трое детей от двух браков. Он заработал более 7 млн. долларов призовых.

1978 Елена Александровна ЛЕТУЧАЯ-АНАШЕНКОВА, российская телеведущая.

СОБЫТИЯ:

1791 При подозрительных обстоятельствах умер великий композитор Вольфганг Амадей МОЦАРТ. Был похоронен в общей могиле.

1854 Американец из Бостона Аарон АЛЛЕН запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями.

1929 В США была создана первая в мире организация нудистов.

1941 Советские войска перешли в контрнаступление под Москвой.

1957 В Ленинграде спустили на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». С 1989 г. ледокол – на вечной стоянке в Мурманске, сейчас в нём музей. В 2017г. на «Ленине» снимали фильм «Ледокол».

1967 Геннадий ХАЗАНОВ лег в психиатрическую больницу с целью закосить от армии.

1985 Кристофер ФОРБС заплатил 157 тысяч долларов за бутылку вина «Лафит», подписанную президентом США Томасом ДЖЕФФЕРСОНОМ (самая дорогая в мире покупка спиртного).

1987 В Воронеже была создана группа «Сектор Газа».

1994 На аукционе в Лондоне продали самого дорогого в истории плюшевого медведя - за 170830 долларов.

2013 Умер Нельсон МАНДЕЛА, южноафриканский госдеятель.

2017 Умер Джонни ХОЛЛИДЕЙ, французский певец.