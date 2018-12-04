В Петербурге женщину посадили за продажу новорожденного сына

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии Нулифар Абдуллаеву за продажу новорожденного сына, сообщает РИА Новости .

Установлено, что 12 сентября женщина продала своего рожденного 7 сентября сына за 275 тысяч рублей. Подставным покупателем ребенка выступил сотрудник полиции. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима", — говорится в официальном сообщении объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

Женщина полностью признала свою вину и объяснила, что хотела продать ребенка из-за тяжелого финансового положения. По ее словам, она собиралась вернуть накопившиеся долги и уехать домой в Узбекистан.

Источник: sb.by

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "