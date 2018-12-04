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В Петербурге женщину посадили за продажу новорожденного сына

05.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Петербурге женщину посадили за продажу новорожденного сына

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии Нулифар Абдуллаеву за продажу новорожденного сына, сообщает РИА Новости.

Установлено, что 12 сентября женщина продала своего рожденного 7 сентября сына за 275 тысяч рублей. Подставным покупателем ребенка выступил сотрудник полиции. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима", — говорится в официальном сообщении объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга.

Женщина полностью признала свою вину и объяснила, что хотела продать ребенка из-за тяжелого финансового положения. По ее словам, она собиралась вернуть накопившиеся долги и уехать домой в Узбекистан.

Источник: sb.by

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии Нулифар Абдуллаеву за продажу новорожденного сына,...
 
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