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Марсианскую ёлку на кольце демонтировали... что бы это значило?

05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Разворачивается непонятная ситуация вокруг так называемой "марсианской" новогодней ёлки в Бресте. Вчера её установили на кольце бульвара-Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61244.php

Марсианскую ёлку на кольце демонтировали... что бы это значило?

Сегодня ёлка демонтирована, не прошло и суток. К вечеру осталась только площадка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61244.php

Марсианскую ёлку на кольце демонтировали... что бы это значило?

Что бы это значило? Кто-то ошибся? Надо было её кривой поставить а поставили прямую? Не ту поставили ёлку? Будем следить за ситуацией... К Новому году, может быть, определятся.

 
Теги: Брест
 
 
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Разворачивается непонятная ситуация вокруг так называемой "марсианской" новогодней ёлки в Бресте. Вчера её установили на кольце бульвара-Набережной. Сегодня...
 
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