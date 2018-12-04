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Марсианскую ёлку на кольце демонтировали... что бы это значило?
05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Разворачивается непонятная ситуация вокруг так называемой "марсианской" новогодней ёлки в Бресте. Вчера её
Сегодня ёлка демонтирована, не прошло и суток. К вечеру осталась только площадка.
Что бы это значило? Кто-то ошибся? Надо было её кривой поставить а поставили прямую? Не ту поставили ёлку? Будем следить за ситуацией... К Новому году, может быть, определятся.
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Разворачивается непонятная ситуация вокруг так называемой "марсианской" новогодней ёлки в Бресте. Вчера её установили на кольце бульвара-Набережной. Сегодня...
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