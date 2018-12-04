Марсианскую ёлку на кольце демонтировали... что бы это значило?

Разворачивается непонятная ситуация вокруг так называемой "марсианской" новогодней ёлки в Бресте. Вчера её установили на кольце бульвара-Набережной .



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61244.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сегодня ёлка демонтирована, не прошло и суток. К вечеру осталась только площадка.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61244.php

Читать полностью в источнике с фото:





Что бы это значило? Кто-то ошибся? Надо было её кривой поставить а поставили прямую? Не ту поставили ёлку? Будем следить за ситуацией... К Новому году, может быть, определятся.