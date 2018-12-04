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БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В очередном туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова принимал на своей площадке боснийский "Извиджач" и учинил гостям форменный разгром - 40:22 (21:11). После этой игры положение в регулярном чемпионате SEHA-лиги таково: Загреб – 21 очко (9 матчей), Нексе – 21 (9), Вардар – 21 (9), Татран – 18 (9), Стяуа – 15 (9), БГК имени Мешкова – 12 (9), Войводина – 9 (8), Железничар – 9 (9), Металург – 4 (8), Извиджач – 1 (9).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

Фото Вадима Якубёнка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61243.php

БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

 
 
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В очередном туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова принимал на своей площадке боснийский "Извиджач" и учинил гостям форменный разгром - 40:22 (21:11). После этой игры положение в...
 
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