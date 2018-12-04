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Главный архитектор Бреста Николая Власюк рассказал, где и какое жильё будет строиться в ближайшие годы
05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Брест — самый малый по численности населения город среди областных центров республики. Здесь проживает 347 тысяч человек. По словам главного архитектора города Николая Власюка, в настоящее время город ассоциируется у брестчан с крепостью, чистотой и западными воротами страны.
В 2019 году Бресту исполняется 1000 лет. К этой знаменательной дате в городе строится ряд новых объектов различного назначения.
—Сегодня Брест превратился в одну большую стройку. Так город готовится к своему юбилею, — сказал Николай Власюк.
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Главный архитектор Бреста Николая Власюк рассказал, где и какое жильё будет строиться в ближайшие годы
Брест — самый малый по численности населения город среди областных центров республики. Здесь проживает 347 тысяч человек. По словам главного архитектора города...
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