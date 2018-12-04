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Состоялся семинар с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников

05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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По инициативе администрации Московского района г. Бреста 28 ноября 2018 года с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников, расположенных на территории района, в зале заседаний Брестского горисполкома состоялся семинар-учеба, на котором обсуждались вопросы взаимодействия с коммунальными структурами и организациями города, организации профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, правонарушений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61241.php

Состоялся семинар с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников

В указанном мероприятии приняли участие председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Васильевич Красовский, руководство КУМПП «Брестское городское ЖКХ» и предприятий, входящих в его структуру, а также должностные лица Брестской городской прокуратуры, Брестского ГОЧС, отдела внутренних дел администрации Московского района г. Бреста, других организаций, оказывающие основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61241.php

Состоялся семинар с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников

В ходе семинара преподавателем ГУ «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» Л.А. Цыбаевой был проведен психологический тренинг «Конфликт и способы его решения», кроме этого состоялось практическое занятие, на котором в режиме реального времени председатели ответили на конкретные вопросы по деятельности организаций застройщиков и товариществ собственников. В случае имевших место разногласий вопросы комментировались должностными лицами администрации района и приглашенным юристом из г. Минска Е.Л. Кислым, специализирующимся в вопросах жилищно-коммунального хозяйства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61241.php

Состоялся семинар с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников

По результатам работы участники семинара получили соответствующие дипломы, а председатель ТС «Московская, 384А» Е.С. Фомина и председатель ТС «Мой Дом – 110» Л.А. Данилюк за активное участие в благоустройстве территории Московского района г.Бреста и образцовое техническое содержание жилого фонда награждены соответственно Почетной Грамотой Брестского городского Совета депутатов и Благодарственным письмом Брестского городского исполнительного комитета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61241.php

Состоялся семинар с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По инициативе администрации Московского района г. Бреста 28 ноября 2018 года с председателями организаций застройщиков и товариществ собственников, расположенных...
 
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