“Меньше официоза и темы ВОВ”. Каких форматов городских мероприятий не хватает брестчанам

Онлайн нытье по поводу недостатка в городе культурных мероприятий давно перетекло в хроническую форму. Ребята из проекта #999 решили подойти к этой проблеме комплексно. Одной из форм борьбы против городской апатии стал опрос горожан с говорящим названием “Есть идеи – предлагай”. На протяжении месяца брестчане атаковали гугл-форму, отвечая на тематические вопросы. Об итогах и результатах опроса – ниже.



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Проект #999 стартовал в августе. Идейные вдохновители – Агентство регионального развития “Дзедзіч”. Цель – вытащить горожан на дискуссию и улучшить ситуацию вокруг публичных мероприятий в городе. С сентября в офисе на Маяковского своим опытом делились организаторы крупнейших белорусских фестивалей и концертов: SPRAVA, Stereo weekend с Новым Радио, FSP и др.

Параллельно была сформирована рабочая группа, которая составила онлайн-опросник для брестчан. Делиться своим мнением можно было на любых условиях, в том числе и при полной анонимности. Главное – собрать наибольшее количество мнений от сочувствующих горожан.

Итоги показали, что большинство (65%) брестчан считают, что городу не хватает активностей. Концерты, уличные фестивали, лекции, квесты, экскурсии – всего этого должно быть больше. Особенно для возраста 12-18 лет.

Существующие формы проведения культурных мероприятий тоже не идеальны и нуждаются в улучшении. Жители города считают, что им не хватает актуальности, активного продвижения и европейской направленности. Этому мешает существующий “официоз” и шашлыки с водкой – стабильные атрибуты практически любой городской движухи.

Результаты опроса не ограничатся одной заметкой. Как только итоги были собраны и структурированы, рабочая группа отправила их в горисполком. Кто знает, может грядущее празднование тысячелетия Бреста порадует новыми форматами. С минимальным упоминанием темы ВОВ и отсутствием турникетов.

Топ-форматов празднования тысячелетия города по версии брестчан:

Мероприятия на тему различных исторических этапов города;

Тематические фестивали;

Голограммы старого города;

Культурные мастер-классы;

Концерты современной и классической музыки;

Мероприятия, связанные с улучшением городской среды;

Велосипедные пробеги;

Марафоны;

Уличный театр;

Фестиваль национальностей, проживающих в Бресте.