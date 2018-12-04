|
“Меньше официоза и темы ВОВ”. Каких форматов городских мероприятий не хватает брестчанам
05.12.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Онлайн нытье по поводу недостатка в городе культурных мероприятий давно перетекло в хроническую форму. Ребята из
Проект #999 стартовал в августе. Идейные вдохновители – Агентство регионального развития “Дзедзіч”. Цель – вытащить горожан на дискуссию и улучшить ситуацию вокруг публичных мероприятий в городе. С сентября в офисе на Маяковского своим опытом делились организаторы крупнейших белорусских фестивалей и концертов: SPRAVA, Stereo weekend с Новым Радио, FSP и др.
Параллельно была сформирована рабочая группа, которая составила онлайн-опросник для брестчан. Делиться своим мнением можно было на любых условиях, в том числе и при полной анонимности. Главное – собрать наибольшее количество мнений от сочувствующих горожан.
Итоги показали, что большинство (65%) брестчан считают, что городу не хватает активностей. Концерты, уличные фестивали, лекции, квесты, экскурсии – всего этого должно быть больше. Особенно для возраста 12-18 лет.
Существующие формы проведения культурных мероприятий тоже не идеальны и нуждаются в улучшении. Жители города считают, что им не хватает актуальности, активного продвижения и европейской направленности. Этому мешает существующий “официоз” и шашлыки с водкой – стабильные атрибуты практически любой городской движухи.
Результаты опроса не ограничатся одной заметкой. Как только итоги были собраны и структурированы, рабочая группа отправила их в горисполком. Кто знает, может грядущее празднование тысячелетия Бреста порадует новыми форматами. С минимальным упоминанием темы ВОВ и отсутствием турникетов.
Топ-форматов празднования тысячелетия города по версии брестчан:
Фестиваль национальностей, проживающих в Бресте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн нытье по поводу недостатка в городе культурных мероприятий давно перетекло в хроническую форму. Ребята из проекта #999 решили подойти к этой проблеме...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)