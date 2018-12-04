Директор СТиМа рассказал, боится ли он аккумуляторного завода

Конец года – время подведения итогов и определения путей развития на следующий год. Буквально за месяц до Нового года генеральный директор группы компаний «СТиМ» Игорь Черненко поделился своими размышлениями с «Брестским вестником».



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Вклад предприятия в экономику города существенный. Не только в Беларуси известна его продукция – материалы и машины для уличной разметки, но техника «СТиМ» работает и на стройках 1000-летия Бреста – участвует в строительстве Западного обхода, ведёт асфальтирование улиц города.



Поэтому мнение руководителя интересно не только с точки зрения фактов, но и с точки зрения логики восприятия наших экономических реалий. Нельзя ли чужой опыт взять да и использовать в других сферах деятельности?



Беседа не имела четко очерченных берегов и касалась то глобальных вопросов, то местных локальных. Интересовало многое: почему быстро развивается Китай, что нужно нам для рывка, какова стратегия предприятия… Когда в ходе беседы оказалось, что Игорь Черненко строит свой дом в районе аэропорта, затронули тему экологии и аккумуляторного завода. Поэтому пересказ беседы будет тезисный.



О горизонтах планирования



«…В Китае этот горизонт – 40 лет. За такой отрезок времени они установили себе вектор развития и победили нищету, подняли уровень жизни населения и развили экономику. В своё время они отправили свою молодёжь учиться за границу, набираться знаний и опыта управления. Эта молодёжь вернулась и вложила свои силы в свою страну. Это и называется – любовь к родине, когда ты свою энергию тратишь на её развитие. Сейчас у них другой план – до 2050 года, и они четко знают чего хотят. Так и нужно планировать – когда формулируешь для себя далёкую цель, конечно, корректируя её с поправками на меняющуюся обстановку».



Бережное управление ресурсами



«…существенное, над чем мы сейчас работаем, – это перестройка стратегии управления ресурсами. Собственно говоря, это то, чем сейчас занимается вся Беларусь – анализ имеющихся ресурсов и поиск путей наиболее рационального их использования. На уровне компании это называют ERP –Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия. Наши трудовые и производственные ресурсы, финансовый менеджмент и управление активами могут дать большую отдачу при балансировке всех процессов. Это повысит рентабельность и позволит быть более конкурентоспособными на рынке».



Беларусь – вторая родина



«Я родился и вырос в Казахстане, на берегу Балхаша.С 90-х Брест стал моей второй родиной. Я люблю эту землю и хотел бы, чтобы страна развивалась. Считаю, что законодательство сейчас у нас благоприятное для ведения бизнеса. Однако решение ряда практических вопросов для открытия производства может растягиваться на долгие месяцы. Надо искать более оптимальные механизмы взаимодействия между властью и бизнесом. Для должностных лиц критерием работы должно быть не выполнение конкретных процедур в установленное время, а конечный результат. Это тоже оптимизация ресурсов государства».



Всё может быть просчитано и проверено



«Я строю дом сравнительно недалеко от будущего завода по производству аккумуляторов. Особенного беспокойства не испытал, потому как верю в здравый смысл и профессионализм Виктора Лемешевского. Хотя, когда в феврале началась волна обсуждений и споров, предложил своих специалистов, чтобы помочь пересчитать данные по воздействию на окружающую среду. Уже тогда порекомендовал создать единую систему мониторинга для всей СЭЗ в районе аэропорта, заинтересованные предприятия вложили бы свои средства и создали объективную систему контроля.



С этой целью был заключен соответствующий договор с Полесским аграрно-экологическим институтом НАН Беларуси. На начальном этапе получены результаты исследовательской работы, которые в дальнейшем будут использованы для оценки накопления тяжелых металлов в почвенном покрове и влияния действующих предприятий, включая завод АКБ, на экологическую обстановку в зоне мониторинга».



Не доверяешь – участвуй в контроле



«Обеспокоенность людей состоянием экологии объяснима и понятна. Однако за критикой должны следовать конкретные поступки. Несколько месяцев назад в горисполкоме проходило общественное обсуждение проекта одного из наших производств. Там были активисты, которые выражали недоверие заявленным цифрам. Но от предложения участвовать на общественных началах в мониторинге отказались. Недоверие – это эмоциональная позиция, логика действий должна быть направлена на получение достоверных сведений».



Кадры решают



«На наших производствах используют современную технику. Оптимизация всех процессов требует высокой квалификации. Нелегко найти кадры именно среднего звена, людей, которые могут не только стоять за станком, но и обладать организаторскими навыками. Профессиональная подготовка людей имеет много аспектов, начиная с раннего детства надо развивать у малышей способность самостоятельно овладевать знаниями, давать навыки интеллектуальной гибкости, творческого мышления. Именно поэтому наша компания поддерживает проект Центра детского развития «Первый шаг». Он включает множество образовательных и воспитательных программ. Вкладывая в развитие детей, мы вкладываем в будущее нашей страны».