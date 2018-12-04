Тема камеры под камерой не раскрыта... Или всё же раскрыта? Рассматриваем версии

Утро понедельника, 3 декабря 2018 года запомнится брестчанам не только невероятным гололёдом, нам подкинули ту ещё загадку - что за камера под камерой , зачем, для чего? Одной что-ли мало?



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Сразу же "всплыли" не совсем адекватные версии, больше в шутку, чем всерьёз, мол, "двойной" тариф, всё такое. Понятно, что ничего подобного, но ведь какая-то логика должна быть? Мало того, во вторник двойные камеры были установлены в разных точках - на ул. Л-та Рябцева в Бресте, на трассе в посёлке Мухавец и на ул. Смирнова (Козловичи).

Обратились в ГАИ . Хотя, по правде, к этим камерам Государственная Автоинспекция имеет мало отношения, вы ведь помните, что ими управляют в СЗАО "Безопасные дороги Беларуси"? Фактически, ГАИ может лишь утверждать и рекомендовать места установок как мобильных, так и стационарных камер, которые устанавливаются якобы на аварийных участках. Хотя на самом деле какие там уж аварии на тех участках, никто и не вспомнит. Может было, а может и нет...



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Итак, версия ГАИ - стационарная камера контроля работает чётко, а новый Полискан тестируют, проверяют на соответствие. Потому, значит, и устанавливают их в паре, а потом уже спецы смотрят, можно ли доверять новому "работнику". Стойте-стойте, то есть вы хотите сказать, что старое оборудование настолько надёжное, что переплюнуло новое? Тогда зачем огород городить, возьмите хорошо проверенное временем, а не это "новьё". А раньше почему так не проверяли, ведь Полисканы на дорогах у нас не первый год "ловят" нарушителей? В общем - что-то тут не так...



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Появилась мысль - а может, это какой-то загадочный финт, благодаря которому учатся вычислять нарушителей, катающихся без техосмотра и страховки? Ведь обещали нам такой функционал, помните? Может быть. А какие ещё варианты?

Представьте, что в одной среднеевропейской стране государство решило заработать на тех, кто нарушает скоростной режим. Убить, так сказать, двух зайцев - и деньги в казну, и дисциплинирует водителей. Но естественно, делать это самостоятельно неинтересно - надо много вложить, а будет ли отдача? Не вопрос - пусть всю сложную техническую работу делает какая-нибудь частная компания, а нам (государству) - процент. Сказано - сделано. Вот идут года, всё отлично работает, но вот беда - водители ни как не желают расставаться со своими кровными. Мало того, что предупреждают друг друга посредством соцсетей о местах установки камер, так ещё и почти перестали нарушать! Это так, чисто гипотетически, конечно. И что же делать, если компания, занимающаяся обслуживанием камер внезапно обнаружила, что это самое обслуживание ну никак экономически себя не оправдывает?

Для начала - убедиться, что камеры не "халтурят". Так как есть камеры старые и новые, самым простым решением видится установить их в паре. Понятно, что новая камера работает более эффективно, чем старая, на то она и новая, но вот есть ли резон в их замене? Водители-то уже все места давно запомнили, а если кто и не запомнил, то пользуется навигаторами с подсказками скоростного режима, и просто не нарушает. Установка "в паре" позволяет оценить эффективность и просчитать необходимость замены.



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Хорошая версия? По крайней мере, самая правдоподобная из всех, озвученных нам. А что-же с техосмотром?

С ним всё сложно. Да, база есть, и чисто теоретически, по ней можно "пробивать" проезжающие автомобили. Но только чисто теоретически. Ни старые стационарные камеры, ни новые Полисканы этого сделать не смогут - они "заточены" на нарушителей скоростного режима, простым обновлением программного обеспечения тут не обойтись (а ведь его должен делать производитель!). Вся работа в этих камерах выполняется программным обеспечением самой камеры, а для "вычисления" техосмотра и страховок нужен другой уровень - камера, снимающая в режиме видео, передающая весь поток видео-информации в некий центр, и уже там, средствами компьютерного интеллекта идёт "пробивка" по базе. А наши камеры, что старые, что новые, на подобное не способны, они ведь фото. Что, буду щёлкать всех подряд? А вы видели, что иногда у мобильной камеры-полискана сидит человек с компьютером? Это работник, который "сливает" нарушителей из внутренней памяти камеры и очищает её. А если "фоткать" всех подряд, точно намного хватит этой самой памяти? Похоже, нет, не наш метод, забудьте про это.

Так что, нас с вами обманывали, получается, всё это время, и проверить техосмотр невозможно "на ходу"? Не совсем так.

Дело в том, что в стране создана и успешно работает система, которая может применяться для этих целей. Только пока она "заточена" на проверку оплаты проезда по платным участкам дорог, которых становится всё больше и больше, к слову. Там, на рамках, как раз нужный режим камер - они просто передают "картинку" в центр "управления полётами", а далее её (картинку) анализирует компьютер, и делает вывод - оплатил-не оплатил. Да, в деле ещё специальное считывающее устройство, которое пикает, если всё ок, но это уже другие детали, к техосмотру не относящиеся.

Вполне вероятно, что именно система BelToll будет проверять беларусов, которые не оплатили техосмотр и страховку. Там тоже не всё так просто, однако по крайней мере это возможно. Но, всё это не точно, конечно, и может быть просто бредом внимательного читателя...