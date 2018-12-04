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Россияне назвали самые успешные и стабильные страны СНГ
05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россияне назвали самые успешные и стабильные страны СНГ. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. На первой строчке рейтинга оказалась Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
Среди лидеров стран Содружества самый высокий рейтинг доверия также достался президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.
И лидеры все это время остаются стабильными: первое место всегда занимает Беларусь, второе – Казахстан.
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Подобный опрос ВЦИОМ проводит на протяжении восьми лет. И все это время лидеры рейтинга не менялись.
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