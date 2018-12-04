Россияне назвали самые успешные и стабильные страны СНГ. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. На первой строчке рейтинга оказалась Беларусь, передает телеканал «МИР 24».



Ее назвали почти 70% респондентов. Следом идет Казахстан. Республика набрала 52%. Замыкает тройку Азербайджан. На четвертом и пятом местах расположились Армения и Грузия.

Среди лидеров стран Содружества самый высокий рейтинг доверия также достался президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.



Комментируя результаты, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что подобные опросы центр проводит ежегодно уже в течение восьми лет.

И лидеры все это время остаются стабильными: первое место всегда занимает Беларусь, второе – Казахстан.