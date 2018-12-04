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Россияне назвали самые успешные и стабильные страны СНГ

05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Россияне назвали самые успешные и стабильные страны СНГ. Исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. На первой строчке рейтинга оказалась Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Ее назвали почти 70% респондентов. Следом идет Казахстан. Республика набрала 52%. Замыкает тройку Азербайджан. На четвертом и пятом местах расположились Армения и Грузия.

Среди лидеров стран Содружества самый высокий рейтинг доверия также достался президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Комментируя результаты, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что подобные опросы центр проводит ежегодно уже в течение восьми лет.

И лидеры все это время остаются стабильными: первое место всегда занимает Беларусь, второе – Казахстан.



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Подобный опрос ВЦИОМ проводит на протяжении восьми лет. И все это время лидеры рейтинга не менялись.
 
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