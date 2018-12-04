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«Славкалий» строит горно-обогатительный комбинат под Минском

05.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Осваивать уникальные технологии и применять их в будущем смогут белорусские специалисты. Президент Александр Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев обсудили строительство в Беларуси нового предприятия по добыче калия, сообщает телеканал «МИР 24».

Речь идет о двух миллионах тонн удобрений в год – это 4% всего мирового экспорта. Продукция будет поставляться в Китай. Строительством занимается «Славкалий» Михаила Гуцериева с участием зарубежных подрядчиков.

Капсулу в основу горно-обогатительного комбината в Минской области Александр Лукашенко и российский бизнесмен заложили еще в сентябре 2015-го. Полностью проект будет запущен через два года.

Кроме горнодобывающего комплекса и обогатительной фабрики, «Славкалий» построит в республике газотурбинную электростанцию для собственных нужд, подведет железную и автомобильную дороги.




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Президент Александр Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев обсудили строительство в Беларуси нового предприятия по добыче калия.
 
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