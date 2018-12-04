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Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» призер фестиваля-конкурса «Славянский кубок»

05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» призер фестиваля-конкурса «Славянский кубок»

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» принял участие в 1-ом туре VIII международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Славянский Кубок», который проходил в Минском государственном Дворце детей и молодежи с 30 ноября по 2 декабря 2018 года.

Среди хореографических коллективов из Беларуси, России и Китая «Волковысские непоседы» в своих номинациях завоевали призовые места.

В номинации «эстрадный танец» - 1 место, в номинации «современная хореография» - 2 место.  

Коллектив награжден специальными дипломами лауреатов и кубками, и как победители наш коллектив примет участие в следующем туре фестиваля-конкурса «Славянский кубок», который состоится в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» призер фестиваля-конкурса «Славянский кубок»

Фото ГДК

 
 
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Образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» принял участие в 1-ом туре VIII международного фестиваля-конкурса...
 
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