Как открыть ИП в розничной торговле

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Рассмотрим, как это происходит на примере такого популярного у ИП вида деятельности, как розничная торговля.

С чего начинается бизнес ИП?

Работа предпринимателя начинается с разрешения на деятельность в статусе ИП, т.е. с получения Свидетельства о регистрации.

Затем предприниматель выбирает вид деятельности и систему налогообложения.

Удобнее всего выбирать какую-то массовую общую категорию вроде «Прочей розничной торговли в неспециализированных магазинах» – код 4719. Добавление нового вида торговли проблемой также не становится.

Подходящие для ИП варианты розницы позволяют выбрать один из 3-х видов налогообложения:

на общих основаниях – ОСН;

упрощенную систему налогообложения – УСН по валовой выручке или валовому доходу;

единый налог .

Затем выбравший розничную торговлю ИП просит внести его в Торговый реестр. Далее начинающий предприниматель выбирает банк и условия РКО, ведь расчетный счет в банке сейчас объективная необходимость.

На этом «формальная» часть заканчивается и начинается реальный бизнес.

Выбор места торговли

Розничная торговля на открытых рынках понемногу теряет популярность. Разносная и развозная торговля распространена еще менее.

Клиентам удобнее покупать в комфортных торговых домах, потому наилучшим местом для массы предпринимателей оказываются арендованные павильоны.

1. На что обращать внимание при аренде?

На движение людей мимо торгового павильона.

Этот ресурс не заменить самой креативной рекламой. В непроходном месте можно с успехом продавать только целевому потребителю и в отсутствие конкуренции.