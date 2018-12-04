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«Безграмотно». Местные - о сносе гаражей на Карла Маркса ради строительства гостиницы

05.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В ноябре на архитектурно-градостроительном совете была одобрена концепция развития территории в границах проспекта Независимости, улиц Володарского и Карла Маркса. Тут хотят сделать пешеходную зону, а также построить гостиницу с паркингом и кафе. Жильцы квартала, узнав об этих планах, создали инициативную группу. Среди них и архитектор Наталья Афанасьева — жена легенды белорусской архитектуры Леонида Левина. Местные жители поделились с REALTY.TUT.BY своим мнением по поводу развития их квартала, а также рассказали о нем много интересного.


Гаражи, которые собираются снести ради строительства гостиницы с паркингом

Наталья Афанасьева — известный столичный архитектор. Она занималась разработкой генпланов Минска, по ее проекту строили минский планетарий. Ее супруг Леонид Левин, один из авторов мемориального ансамбля «Хатынь», навсегда останется легендой белорусской архитектуры.

В доме на проспекте Независимости, 12 Наталья Николаевна живет много лет.

— Сюда мы переехали в январе 1953 года, когда я еще училась в девятом классе, — вспоминает Наталья Николаевна. В то время ее отец Николай Афанасьев заведовал кафедрой физики в политехническом институте.

У Афанасьевых был свой «Москвич». Когда они заселялись, во дворе их дома как раз строили гаражи. И ее отцу Николаю Васильевичу выделили один из них. Этот гараж до сих пор принадлежит семье Афанасьевых-Левиных.


Наталья Афанасьева-Левина

— Дом-то был известный, во дворе можно было встретить весь цвет общества, — говорит женщина. — Квартиры тут давали заслуженным людям: академикам, литераторам. В третьем подъезде, где все квартиры пятикомнатные, на верхнем этаже жил Кондрат Крапива, под ним — академик Купревич. В четвертом подъезде жил Михась Лыньков, на втором этаже — Кулешовы, на четвертом — Максим Танк. У них на Нарочи дачи были. Запомнилось, как по выходным Танк выходил и кричал: «Аркадь, ты поедешь на Нарочь?» И вот такие переговоры эхом на весь двор. Лыньков тоже выходил. Его жена Софья Петровна была очень приятной женщиной. У мужчин была галантная привычка слегка раскланиваться, когда встречались во дворе…

В доме, где живет Наталья Афанасьева, 72 квартиры, а гаражей — всего 16. Их, по словам местных жителей, давали только заслуженным — у каждого была машина, водитель.

— Вот это наш гараж, тот — Купревичей, там — Михайловых. Следующий вроде сдают, не помню, чей он. Гаражом пользуемся больше шестидесяти лет. Зять там иногда ставит машину.


Игорь Шабловский и Наталья Афанасьева-Левина

Наталья Афанасьева вспоминает время, когда их уютный двор просто захлебывался от припаркованных машин.

— Недавно при наличии 42 мест, тут стояло 107 машин в три ряда. Для того, чтобы утром взять машину и вывезти ее со двора, муж вставал в шесть утра. Бывало, что эвакуатор вызывал. Порядок здесь навели относительно недавно, причем сами местные жители. Как? Бесконечно обращались во все инстанции и добились того, чтобы здесь не было такого количества машин. Чтобы их не оставляли подолгу с работающим двигателем — нам и проспекта хватает. Местные жители посадили во дворе полсотни деревьев, добились, чтобы поставили скамейки.

И вот узнаем, что наш двор опять понадобился. Когда-то уже была попытка его изменить, сделать улицу пешеходной и построить гостиницу. А сейчас вообще предлагают сделать пешеходную зону еще шире. Настолько безграмотно все (концепция. — Прим. TUT.BY) сделано. (…) Я много лет отдала архитектуре, занималась разработкой генпланов Минска и всю эту кухню знаю изнутри.


Между проспектом и улицей Карла Маркса градостроители задумали построить гостиницу и кафе

А вот так этот участок видят градостроители. Гостиница с фастфудом (вид со стороны Карла Маркса). Изображение: «Минскгражданпроект»

«Эту часть Минска стоило бы сохранить»

Позицию Натальи Афанасьевой разделяют и другие местные жители. Игорь Шабловский признается, что хоть и не жил тут с детства, а просто купил здесь квартиру, но к судьбе квартала оставаться равнодушным не может.

— Ситуация непростая. С градостроительной точки зрения здесь, в центре, грубо говоря, бардак. И эта вот старая часть Минска, которую можно было сохранить в том виде, в котором она есть, дорогого стоит. Многие тут живут десятками лет. Гаражи, которые собираются снести, на самом деле создают определенную линию, уют и атмосферу. Сами по себе они, возможно, выглядят неприглядно, но это же вопрос инвестиций, — говорит Шабловский.


Местные жители собрались, чтобы обсудить новую концепцию градостроителей, которая кардинально изменит их квартал

В Минске Игорь насчитал 27 похожих гаражных массивов. Он уверен, что городу не нужно торопиться их сносить. Время придет — снесут.

— Более того, дом на Карла Маркса, 11 — очень старый. Мы его называем «маленький домик». Это бывший Захарьевский переулок, это история. Ее не надо рушить, ее надо приводить в порядок. Дома по проспекту Независимости, 12, улице Володарского, 15, Маркса, 11 и гаражи формируют нашу застройку изнутри. Здесь же все до мелочей продумано. И то решение, которое было на градостроительном совете, — разрушает существующую концепцию. Более того, все это остиница с паркингом и кафе. — Прим. TUT.BY) не посажено ни в размер, ни в объем!

Местные жители также обеспокоены подходом города к решению судьбы их квартала.

— Очень смущает, что собрались люди, поговорили и без учета общественного мнения что-то решили! — говорит Игорь Шабловский. — Предположим, построят гостиницу и кафе вместо гаражей. Ну чисто теоретически себе представим. Строительство гостиницы уменьшит двор до уровня колодца ленинградского.

— Инсоляции не будет никакой, — добавляет Наталья Николаевна. — А раньше в нашем дворе была другая планировка: посередине был круг с клумбой, стояла елка. Ее наряжали к Новому году.


— Возможно, Одесса не самый лучший пример градостроительных решений, но вот эти их внутренние дворики… Мы не предлагаем наш двор закрыть. Но его нужно обособить, сохранить существующую структуру и закрыть въезды воротами. А со стороны градостроителей, наоборот, идет попытка это все открыть. Бывает, что интересы города могут быть важнее группы людей, но не в этом конкретном случае, — уверен Шабловский.

«Если проект реализуют, двора у нас не будет»

Двор в квартале ул. Маркса — ул. Володарского — пр. Независимости и без кафе-ресторана популярен у горожан, уверены местные. Тем более что в шаговой доступности уже есть с десяток кафе, а близлежащие гостиницы не заполняются на 100%.

— Каждые два-три дня через наш двор шуруют пешеходные экскурсии. Так это, наверное, чего-то стоит. Предположим, поставят гостиницу с кафе. Через что там идти? Через эти стеклянные стенки, которые там нарисованы? Это натуральный китч, не выдерживающий никакой критики, — негодует Игорь Шабловский и добавляет, что местные не против что-то менять. — От лица всех местных жителей говорю «нет» этой концепции! Давайте облагораживать территорию, приводить ее в какое-то соответствие с градостроительными нормами. Но не так кулуарно.

 


Тут сейчас гаражи. Изображение: «Минскгражданпроект»

Местные жители обращают внимание на важные моменты, которые, по их мнению, не были учтены градостроителями при создании концепции. Один из ключевых — транспорт.

— Когда построят кафе возле Маркса, 11, закроют въезд во двор со стороны проспекта Независимости, — говорит Шабловский. — Въезд с Маркса станет пешеходной улицей. И остается единственный (!) въезд с Володарского, в который сейчас, по сути, въезжают только легковые машины, а грузовики туда не заходят. А вся большая техника, включая мусоровозы, обслуживающие рестораны и магазины, — все заезжают со стороны Маркса. И решение закрыть этот въезд — абсурдное! Останется всего один въезд, что будет противоречить пожарным нормам.


Василий и Игорь рассказали, чего стоило местным жителям привести двор в порядок

— Если проект реализуют, то у нас двора не будет. Тут даже мусорный контейнер негде будет поставить, а ведь тут стоят контейнеры и для ресторанов, — подключился к беседе местный житель Василий.

Один из гаражей принадлежит их семье больше шестидесяти лет. Выделяли его ученому Тихону Годнику — дедушке жены Василия.

— За последнее время мы много сил потратили на то, чтобы двор привести в порядок. Еще год назад в нашем дворе мы насчитали 107 машин! Невозможно было ни заехать, ни выехать. Для того чтобы хоть как-то облагородить свой двор, создали инициативную группу. Сажали деревья, воспитывали сотрудников ЖЭСа. Нам удалось привести двор в порядок. И мы, как молодое поколение, готовы дальше вкладывать свои ресурсы и конструктивно обсуждать предложения города. Но пусть бы это было открыто, а не так, что я открываю с утра TUT.BY и узнаю, что за нас уже все решили.

P. S. Местные жители уже написали несколько обращений в мэрию, где изложили свою позицию. Теперь ждут ответа. REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные жители считают, что их квартал нужно сохранить как часть истории.
 
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