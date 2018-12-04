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Где в Беларуси живут самые богатые семьи: какие у них доходы и сколько они тратят на жизнь

05.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Среднестатистическая белорусская семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц. При этом эта сумма отличается по регионам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе Беларуси живут самые богатые семьи.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

У городского населения располагаемые ресурсы в январе-сентябре этого года составляли 1283 рубля в месяц, а у жителей деревень — 982 рубля в месяц.

Выше всего ежемесячные доходы у семей в Минске — 1651 рубль. На втором месте по этому показателю Гродненская область (1172 рубля), а на третьем — Минская (1127 рублей). Ниже всего этот показатель в Могилевской области — 1038 рублей.

Как отличаются доходы и расходы семей по регионам (в январе-сентябре 2018 года)
регион доходы (рублей) расходы в том числе потребительские расходы
Минск 1651 1609 1186
Минская 1127 1052 775
Брестская 1112 1035 783
Витебская 1060 992 769
Гомельская 1071 1001 767
Гродненская 1172 1098 827
Могилевская 1038 973 766
по стране 1199 1133 855

По ежемесячным расходам также лидируют семьи из Минска — 1609 рублей, а отстают домохозяйства Могилевской области — 973 рубля.

В каком регионе больше всего уходит денег на питание?

Больше всего на питание уходит у семей из Минской области — 41,1% от всех потребительских трат. На втором месте по этому показателю Витебская область — 40,5%, а на третьем — Могилевская (40%). Меньше всего в процентном соотношении от всех расходов на потребительские траты уходит у семей из Брестской области — 38,2%.

Минчане лидируют по расходам на оплату услуг — 28,3%. Меньше всего на эти цели тратятся семьи из Минской области — 22,9% от потребительских расходов.

Напомним, среднестатистический белорус в январе-октябре ежедневно тратил в магазинах и на рынках 12,6 рубля. Для сравнения: год назад однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составлял 11,4 рубля. Траты отличаются по регионам. К примеру, в Гродненской области население в январе-октябре в среднем тратило 11,9 рубля в день (год назад — 10,6 рубля).

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Теги: Минск
 
 
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