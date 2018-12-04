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Где в Беларуси живут самые богатые семьи: какие у них доходы и сколько они тратят на жизнь
Среднестатистическая белорусская семья ежемесячно располагает суммой в 1199 рублей в месяц. При этом эта сумма отличается по регионам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе Беларуси живут самые богатые семьи.
У городского населения располагаемые ресурсы в январе-сентябре этого года составляли 1283 рубля в месяц, а у жителей деревень — 982 рубля в месяц.
Выше всего ежемесячные доходы у семей в Минске — 1651 рубль. На втором месте по этому показателю Гродненская область (1172 рубля), а на третьем — Минская (1127 рублей). Ниже всего этот показатель в Могилевской области — 1038 рублей.
По ежемесячным расходам также лидируют семьи из Минска — 1609 рублей, а отстают домохозяйства Могилевской области — 973 рубля.
В каком регионе больше всего уходит денег на питание?
Больше всего на питание уходит у семей из Минской области — 41,1% от всех потребительских трат. На втором месте по этому показателю Витебская область — 40,5%, а на третьем — Могилевская (40%). Меньше всего в процентном соотношении от всех расходов на потребительские траты уходит у семей из Брестской области — 38,2%.
Минчане лидируют по расходам на оплату услуг — 28,3%. Меньше всего на эти цели тратятся семьи из Минской области — 22,9% от потребительских расходов.
Напомним, среднестатистический белорус в январе-октябре ежедневно
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе Беларуси живут самые богатые семьи.
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