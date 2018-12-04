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В тюрьму за откровенный наряд. Египетскую актрису обвинили в «пропаганде пороков»

05.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Египетская актриса Рания Юсеф появилась на кинофестивале в откровенном наряде, за что ее обвинили в «аморальности и пропаганде пороков» и «подстрекательстве к разврату и искушению», об этом рассказывает telegraph.co.uk.

Коллективную жалобу отправила группа адвокатов в прокуратуру.

Платье, в котором 44-летняя Рания Юсеф пришла на 40-й Каирский международный кинофестиваль, было прозрачным ниже бедер и открывало ноги актрисы.

По информации издания, актриса предстанет перед судом 12 января, ей грозит до 5 лет.

«Я повторяю и подчеркиваю, что полностью поддерживаю принципы и ценности, с которыми нас воспитывали в египетском обществе люди, которые уважали меня и будут уважать всегда. Поэтому как публичный человек я извиняюсь перед своей аудиторией. Я прошу всех понять, что все мои намерения исключительно добрые, и я не хотела никого провоцировать», — извинилась актриса.

Египет — консервативная страна с сильными религиозными традициями. В декабре прошлого года египетский суд приговорил к двум годам лишения свободы поп-певицу Шиму. Причиной стали «призывы к разврату», которые обнаружили в видеоклипе на ее песню.

В 2016 году египетский писатель Ахмед Наджи был приговорен к двум годам тюрьмы за «нарушение норм общественной морали». В его романе «Инструкция к жизни» в одном из отрывков был описан процесс сексуальной активности и употребление наркотиков. Спустя 300 дней заключения на основании апелляции его отпустили, назначив мерой наказания ограничение права на свободу перемещения и надзор.

 
 
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