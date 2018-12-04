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Присматриваемся к заграничным вкладам: самые выгодные ставки в Украине, самые низкие - в Польше

05.12.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В следующем году белорусам обещают дать возможность открывать вклады за границей без разрешения Нацбанка. FINANCE.TUT.BY присмотрелся к предложениям банков соседних стран, чтобы понять, стоит ли паковать «заначки» в чемодан или лучше оставить их на родине.


фото с сайта: pixabay.com

Польша

Стоит сказать, что Польша уж никак не радует высокими ставками по депозитам, не говоря уже о том, что в польском банке проще разместить вклад в фунтах стерлингов, чем в злотых. Например, одна из самых выгодных ставок по доллару на год — 0,35% годовых. В Беларуси можно найти предложения на такой срок даже по 3% годовых.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Santander

Доллар

12 месяцев

0,35%

Santander

Евро

12 месяцев

0,15%

Santander

Фунт стерлингов

12 месяцев

0,6%

ING Bank

Доллар

12 месяцев

0,2%

ING Bank

Евро

12 месяцев

0,1%

ING Bank

Фунт стерлингов

12 месяцев

1%

mBank

Доллар

12 месяцев

0,8%

mBank

Евро

12 месяцев

0,1%

mBank

Фунт стерлингов

12 месяцев

0,6%

Банк, валюта

Срок, ставка

Santander

Доллар

12 месяцев

0,35%

Santander

Евро

12 месяцев

0,15%

Santander

Фунт стерлингов

12 месяцев

0,6%

ING Bank

Доллар

12 месяцев

0,2%

ING Bank

Евро

12 месяцев

0,1%

ING Bank

Фунт стерлингов

12 месяцев

1%

mBank

Доллар

12 месяцев

0,8%

mBank

Евро

12 месяцев

0,1%

mBank

Фунт стерлингов

12 месяцев

0,6%

Литва

В Литве ситуация со ставками тоже не сильно выгодная для белорусов. К тому же банков у прибалтийского соседа не больше десятка, да и борются они больше за корпоративных клиентов, а не за физлиц. В итоге сбережения как в евро, так и в долларах в редких случаях принесут вам больше 1% годовых.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Luminor

Доллар

12 месяцев

1,3%

Luminor

Евро

12 месяцев

0,7%

Medicinos bankas

Доллар

12 месяцев

0,45%

Medicinos bankas

Евро

12 месяцев

0,3%

Siauliu bankas

Доллар

12 месяцев

1,2%

Siauliu bankas

Евро

12 месяцев

0,6%

Citadele

Доллар

12 месяцев

0,6%

Citadele

Евро

12 месяцев

0,4%

Банк, валюта

Срок, ставка

Luminor

Доллар

12 месяцев

1,3%

Luminor

Евро

12 месяцев

0,7%

Medicinos bankas

Доллар

12 месяцев

0,45%

Medicinos bankas

Евро

12 месяцев

0,3%

Siauliu bankas

Доллар

12 месяцев

1,2%

Siauliu bankas

Евро

12 месяцев

0,6%

Citadele

Доллар

12 месяцев

0,6%

Citadele

Евро

12 месяцев

0,4%

Россия

Российские банки предлагают примерно такие же ставки, как и белорусские. Правда, банков там больше 500, так что можно рискнуть и вложиться в малоизвестные банки. Но стоит ли. Гиганты, которые на слуху у наших соотечественников, могут предложить чуть более выгодные ставки по долларам — 3,5% годовых.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Альфа-Банк

Доллар

12 месяцев

2,89%
Альфа-Банк

Евро

12 месяцев

 0,15%
Альфа-Банк

Российский рубль

12 месяцев

 6,8%

Банк ВТБ

Доллар

12 месяцев

3,5%
Банк ВТБ

Евро

12 месяцев

0,65%
Банк ВТБ

Российский рубль

12 месяцев

6,4%

Газпромбанк

Доллар

12 месяцев

3,45%
Газпромбанк

Евро

12 месяцев

0,31%
Газпромбанк

Российский рубль

12 месяцев

7,4%

Рокетбанк

Доллар

367 дней

0,9%
Рокетбанк

Евро

367 дней

0,2%
Рокетбанк

Российский рубль

367 дней

6,31%

Тинькофф

Доллар

12 месяцев

2,5%
Тинькофф

Евро

12 месяцев

0,1%
Тинькофф

Российский рубль

12 месяцев

7%

Банк, валюта

Срок, ставка

Альфа-Банк

Доллар

12 месяцев

2,89%
Альфа-Банк

Евро

12 месяцев

0,15%
Альфа-Банк

Российский рубль

12 месяцев

6,8%

Банк ВТБ

Доллар

12 месяцев

3,5%
Банк ВТБ

Евро

12 месяцев

0,65%
Банк ВТБ

Российский рубль

12 месяцев

6,4%

Газпромбанк

Доллар

12 месяцев

3,45%
Газпромбанк

Евро

12 месяцев

0,31%
Газпромбанк

Российский рубль

12 месяцев

7,4%

Рокетбанк

Доллар

367 дней

0,9%
Рокетбанк

Евро

367 дней

0,2%
Рокетбанк

Российский рубль

367 дней

6,31%

Тинькофф

Доллар

12 месяцев

2,5%
Тинькофф

Евро

12 месяцев

0,1%
Тинькофф

Российский рубль

12 месяцев

7%

Украина

Ставки по депозитам в украинских банках выгоднее, если снимать проценты в конце срока размещения, чем каждый месяц. Например, на долларах можно заработать до 5% годовых! Вопрос лишь в том, готовы ли вы рисковать и вкладывать свои сбережения в стране с не самой стабильной ситуацией.

Кроме того, в Украине практически во всех банках действуют депозитные сертификаты на предъявителя. По факту — это ценная бумага с депозитными свойствами, которую можно передать третьему лицу. Ставки по ним могут быть выше, чем по обычным депозитам, но для открытия счета необходимо либо несколько тысяч долларов/евро либо более 10 000 гривен.

Банк

Валюта вклада

Срок

Ставка

Сбербанк

Доллар

365−375 дней

4,5%

Сбербанк

Евро

365−375 дней

1%

Сбербанк

Гривна

365−375 дней

16%

monobank

Доллар

12 месяцев

5%

monobank

Евро

12 месяцев

4%

monobank

Гривна

12 месяцев

18%

Банк Кредит Днипро

Доллар

366 дней

4%

Банк Кредит Днипро

Евро

366 дней

2,5%

Банк Кредит Днипро

Гривна

366 дней

17%

А-Банк

Доллар

12 месяцев

2,6%

А-Банк

Евро

12 месяцев

2,5%

А-Банк

Гривна

12 месяцев

16%

Ощадбанк

Доллар

12 месяцев

3,75%

Ощадбанк

Евро

12 месяцев

2,25%

Ощадбанк

Гривна

12 месяцев

14%

Альфа-Банк

Доллар

12 месяцев

5%

Альфа-Банк

Евро

12 месяцев

2,25%

Альфа-Банк

Гривна

12 месяцев

17,5%

Проминвестбанк

Доллар

12 месяцев

4%

Проминвестбанк

Евро

12 месяцев

2,75%

Проминвестбанк

Гривна

12 месяцев

16,5%

Банк, валюта

Срок, ставка

Сбербанк

Доллар

365−375 дней

4,5%

Сбербанк

Евро

365−375 дней

1%

Сбербанк

Гривна

365−375 дней

16%

monobank

Доллар

12 месяцев

5%

monobank

Евро

12 месяцев

4%

monobank

Гривна

12 месяцев

18%

Банк Кредит Днипро

Доллар

366 дней

4%

Банк Кредит Днипро

Евро

366 дней

2,5%

Банк Кредит Днипро

Гривна

366 дней

17%

А-Банк

Доллар

12 месяцев

2,6%

А-Банк

Евро

12 месяцев

2,5%

А-Банк

Гривна

12 месяцев

16%

Ощадбанк

Доллар

12 месяцев

3,75%

Ощадбанк

Евро

12 месяцев

2,25%

Ощадбанк

Гривна

12 месяцев

14%

Альфа-Банк

Доллар

12 месяцев

5%

Альфа-Банк

Евро

12 месяцев

2,25%

Альфа-Банк

Гривна

12 месяцев

17,5%

Проминвестбанк

Доллар

12 месяцев

4%

Проминвестбанк

Евро

12 месяцев

2,75%

Проминвестбанк

Гривна

12 месяцев

16,5%

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Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY присмотрелся к предложениям банков соседних стран, чтобы понять, стоит ли паковать «заначки» в чемодан или лучше оставить их на родине.
 
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