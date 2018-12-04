Присматриваемся к заграничным вкладам: самые выгодные ставки в Украине, самые низкие - в Польше

В следующем году белорусам обещают дать возможность открывать вклады за границей без разрешения Нацбанка. FINANCE.TUT.BY присмотрелся к предложениям банков соседних стран, чтобы понять, стоит ли паковать «заначки» в чемодан или лучше оставить их на родине.
Польша
Стоит сказать, что Польша уж никак не радует высокими ставками по депозитам, не говоря уже о том, что в польском банке проще разместить вклад в фунтах стерлингов, чем в злотых. Например, одна из самых выгодных ставок по доллару на год — 0,35% годовых. В Беларуси можно найти предложения на такой срок даже по 3% годовых.
В Литве ситуация со ставками тоже не сильно выгодная для белорусов. К тому же банков у прибалтийского соседа не больше десятка, да и борются они больше за корпоративных клиентов, а не за физлиц. В итоге сбережения как в евро, так и в долларах в редких случаях принесут вам больше 1% годовых.
Банк
Валюта вклада
Срок
Ставка
Luminor
Доллар
12 месяцев
1,3%
Luminor
Евро
12 месяцев
0,7%
Medicinos bankas
Доллар
12 месяцев
0,45%
Medicinos bankas
Евро
12 месяцев
0,3%
Siauliu bankas
Доллар
12 месяцев
1,2%
Siauliu bankas
Евро
12 месяцев
0,6%
Citadele
Доллар
12 месяцев
0,6%
Citadele
Евро
12 месяцев
0,4%
Банк, валюта
Срок, ставка
Luminor
Доллар
12 месяцев
1,3%
Luminor
Евро
12 месяцев
0,7%
Medicinos bankas
Доллар
12 месяцев
0,45%
Medicinos bankas
Евро
12 месяцев
0,3%
Siauliu bankas
Доллар
12 месяцев
1,2%
Siauliu bankas
Евро
12 месяцев
0,6%
Citadele
Доллар
12 месяцев
0,6%
Citadele
Евро
12 месяцев
0,4%
Россия
Российские банки предлагают примерно такие же ставки, как и белорусские. Правда, банков там больше 500, так что можно рискнуть и вложиться в малоизвестные банки. Но стоит ли. Гиганты, которые на слуху у наших соотечественников, могут предложить чуть более выгодные ставки по долларам — 3,5% годовых.
Банк
Валюта вклада
Срок
Ставка
Альфа-Банк
Доллар
12 месяцев
2,89%
Альфа-Банк
Евро
12 месяцев
0,15%
Альфа-Банк
Российский рубль
12 месяцев
6,8%
Банк ВТБ
Доллар
12 месяцев
3,5%
Банк ВТБ
Евро
12 месяцев
0,65%
Банк ВТБ
Российский рубль
12 месяцев
6,4%
Газпромбанк
Доллар
12 месяцев
3,45%
Газпромбанк
Евро
12 месяцев
0,31%
Газпромбанк
Российский рубль
12 месяцев
7,4%
Рокетбанк
Доллар
367 дней
0,9%
Рокетбанк
Евро
367 дней
0,2%
Рокетбанк
Российский рубль
367 дней
6,31%
Тинькофф
Доллар
12 месяцев
2,5%
Тинькофф
Евро
12 месяцев
0,1%
Тинькофф
Российский рубль
12 месяцев
7%
Банк, валюта
Срок, ставка
Альфа-Банк
Доллар
12 месяцев
2,89%
Альфа-Банк
Евро
12 месяцев
0,15%
Альфа-Банк
Российский рубль
12 месяцев
6,8%
Банк ВТБ
Доллар
12 месяцев
3,5%
Банк ВТБ
Евро
12 месяцев
0,65%
Банк ВТБ
Российский рубль
12 месяцев
6,4%
Газпромбанк
Доллар
12 месяцев
3,45%
Газпромбанк
Евро
12 месяцев
0,31%
Газпромбанк
Российский рубль
12 месяцев
7,4%
Рокетбанк
Доллар
367 дней
0,9%
Рокетбанк
Евро
367 дней
0,2%
Рокетбанк
Российский рубль
367 дней
6,31%
Тинькофф
Доллар
12 месяцев
2,5%
Тинькофф
Евро
12 месяцев
0,1%
Тинькофф
Российский рубль
12 месяцев
7%
Украина
Ставки по депозитам в украинских банках выгоднее, если снимать проценты в конце срока размещения, чем каждый месяц. Например, на долларах можно заработать до 5% годовых! Вопрос лишь в том, готовы ли вы рисковать и вкладывать свои сбережения в стране с не самой стабильной ситуацией.
Кроме того, в Украине практически во всех банках действуют депозитные сертификаты на предъявителя. По факту — это ценная бумага с депозитными свойствами, которую можно передать третьему лицу. Ставки по ним могут быть выше, чем по обычным депозитам, но для открытия счета необходимо либо несколько тысяч долларов/евро либо более 10 000 гривен.