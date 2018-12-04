Присматриваемся к заграничным вкладам: самые выгодные ставки в Украине, самые низкие - в Польше

В следующем году белорусам обещают дать возможность открывать вклады за границей без разрешения Нацбанка. FINANCE.TUT.BY присмотрелся к предложениям банков соседних стран, чтобы понять, стоит ли паковать «заначки» в чемодан или лучше оставить их на родине.



фото с сайта: pixabay.com

Польша

Стоит сказать, что Польша уж никак не радует высокими ставками по депозитам, не говоря уже о том, что в польском банке проще разместить вклад в фунтах стерлингов, чем в злотых. Например, одна из самых выгодных ставок по доллару на год — 0,35% годовых. В Беларуси можно найти предложения на такой срок даже по 3% годовых.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Santander Доллар 12 месяцев 0,35% Santander Евро 12 месяцев 0,15% Santander Фунт стерлингов 12 месяцев 0,6% ING Bank Доллар 12 месяцев 0,2% ING Bank Евро 12 месяцев 0,1% ING Bank Фунт стерлингов 12 месяцев 1% mBank Доллар 12 месяцев 0,8% mBank Евро 12 месяцев 0,1% mBank Фунт стерлингов 12 месяцев 0,6%

Банк, валюта Срок, ставка Santander Доллар 12 месяцев 0,35% Santander Евро 12 месяцев 0,15% Santander Фунт стерлингов 12 месяцев 0,6% ING Bank Доллар 12 месяцев 0,2% ING Bank Евро 12 месяцев 0,1% ING Bank Фунт стерлингов 12 месяцев 1% mBank Доллар 12 месяцев 0,8% mBank Евро 12 месяцев 0,1% mBank Фунт стерлингов 12 месяцев 0,6%

Литва

В Литве ситуация со ставками тоже не сильно выгодная для белорусов. К тому же банков у прибалтийского соседа не больше десятка, да и борются они больше за корпоративных клиентов, а не за физлиц. В итоге сбережения как в евро, так и в долларах в редких случаях принесут вам больше 1% годовых.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Luminor Доллар 12 месяцев 1,3% Luminor Евро 12 месяцев 0,7% Medicinos bankas Доллар 12 месяцев 0,45% Medicinos bankas Евро 12 месяцев 0,3% Siauliu bankas Доллар 12 месяцев 1,2% Siauliu bankas Евро 12 месяцев 0,6% Citadele Доллар 12 месяцев 0,6% Citadele Евро 12 месяцев 0,4%

Банк, валюта Срок, ставка Luminor Доллар 12 месяцев 1,3% Luminor Евро 12 месяцев 0,7% Medicinos bankas Доллар 12 месяцев 0,45% Medicinos bankas Евро 12 месяцев 0,3% Siauliu bankas Доллар 12 месяцев 1,2% Siauliu bankas Евро 12 месяцев 0,6% Citadele Доллар 12 месяцев 0,6% Citadele Евро 12 месяцев 0,4%

Россия

Российские банки предлагают примерно такие же ставки, как и белорусские. Правда, банков там больше 500, так что можно рискнуть и вложиться в малоизвестные банки. Но стоит ли. Гиганты, которые на слуху у наших соотечественников, могут предложить чуть более выгодные ставки по долларам — 3,5% годовых.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Альфа-Банк Доллар 12 месяцев 2,89% Альфа-Банк Евро 12 месяцев 0,15% Альфа-Банк Российский рубль 12 месяцев 6,8% Банк ВТБ Доллар 12 месяцев 3,5% Банк ВТБ Евро 12 месяцев 0,65% Банк ВТБ Российский рубль 12 месяцев 6,4% Газпромбанк Доллар 12 месяцев 3,45% Газпромбанк Евро 12 месяцев 0,31% Газпромбанк Российский рубль 12 месяцев 7,4% Рокетбанк Доллар 367 дней 0,9% Рокетбанк Евро 367 дней 0,2% Рокетбанк Российский рубль 367 дней 6,31% Тинькофф Доллар 12 месяцев 2,5% Тинькофф Евро 12 месяцев 0,1% Тинькофф Российский рубль 12 месяцев 7%

Банк, валюта Срок, ставка Альфа-Банк Доллар 12 месяцев 2,89% Альфа-Банк Евро 12 месяцев 0,15% Альфа-Банк Российский рубль 12 месяцев 6,8% Банк ВТБ Доллар 12 месяцев 3,5% Банк ВТБ Евро 12 месяцев 0,65% Банк ВТБ Российский рубль 12 месяцев 6,4% Газпромбанк Доллар 12 месяцев 3,45% Газпромбанк Евро 12 месяцев 0,31% Газпромбанк Российский рубль 12 месяцев 7,4% Рокетбанк Доллар 367 дней 0,9% Рокетбанк Евро 367 дней 0,2% Рокетбанк Российский рубль 367 дней 6,31% Тинькофф Доллар 12 месяцев 2,5% Тинькофф Евро 12 месяцев 0,1% Тинькофф Российский рубль 12 месяцев 7%

Украина

Ставки по депозитам в украинских банках выгоднее, если снимать проценты в конце срока размещения, чем каждый месяц. Например, на долларах можно заработать до 5% годовых! Вопрос лишь в том, готовы ли вы рисковать и вкладывать свои сбережения в стране с не самой стабильной ситуацией.

Кроме того, в Украине практически во всех банках действуют депозитные сертификаты на предъявителя. По факту — это ценная бумага с депозитными свойствами, которую можно передать третьему лицу. Ставки по ним могут быть выше, чем по обычным депозитам, но для открытия счета необходимо либо несколько тысяч долларов/евро либо более 10 000 гривен.

Банк Валюта вклада Срок Ставка Сбербанк Доллар 365−375 дней 4,5% Сбербанк Евро 365−375 дней 1% Сбербанк Гривна 365−375 дней 16% monobank Доллар 12 месяцев 5% monobank Евро 12 месяцев 4% monobank Гривна 12 месяцев 18% Банк Кредит Днипро Доллар 366 дней 4% Банк Кредит Днипро Евро 366 дней 2,5% Банк Кредит Днипро Гривна 366 дней 17% А-Банк Доллар 12 месяцев 2,6% А-Банк Евро 12 месяцев 2,5% А-Банк Гривна 12 месяцев 16% Ощадбанк Доллар 12 месяцев 3,75% Ощадбанк Евро 12 месяцев 2,25% Ощадбанк Гривна 12 месяцев 14% Альфа-Банк Доллар 12 месяцев 5% Альфа-Банк Евро 12 месяцев 2,25% Альфа-Банк Гривна 12 месяцев 17,5% Проминвестбанк Доллар 12 месяцев 4% Проминвестбанк Евро 12 месяцев 2,75% Проминвестбанк Гривна 12 месяцев 16,5%

Банк, валюта Срок, ставка Сбербанк Доллар 365−375 дней 4,5% Сбербанк Евро 365−375 дней 1% Сбербанк Гривна 365−375 дней 16% monobank Доллар 12 месяцев 5% monobank Евро 12 месяцев 4% monobank Гривна 12 месяцев 18% Банк Кредит Днипро Доллар 366 дней 4% Банк Кредит Днипро Евро 366 дней 2,5% Банк Кредит Днипро Гривна 366 дней 17% А-Банк Доллар 12 месяцев 2,6% А-Банк Евро 12 месяцев 2,5% А-Банк Гривна 12 месяцев 16% Ощадбанк Доллар 12 месяцев 3,75% Ощадбанк Евро 12 месяцев 2,25% Ощадбанк Гривна 12 месяцев 14% Альфа-Банк Доллар 12 месяцев 5% Альфа-Банк Евро 12 месяцев 2,25% Альфа-Банк Гривна 12 месяцев 17,5% Проминвестбанк Доллар 12 месяцев 4% Проминвестбанк Евро 12 месяцев 2,75% Проминвестбанк Гривна 12 месяцев 16,5%

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси :