«Как в сарае». В «доме с плесенью» в Витебске снова текут потолки, от комиссии из Минска новостей нет

С наступлением зимы в доме № 5−1 на улице Марка Фрадкина, жители которого уже более 3 лет страдают от плесени по углам и мокрых потолков, начался «новый сезон» противостояния со строителями. Люди доказывают им, что жить в десятиэтажке некомфортно, холодно и сыро, а представители заказчика строительства — УКС Витебска, и генподрядчика — ДСК, не могут найти причину. Пока специалисты думают, как решить проблему, в многодетной семье Шидловских вытирают капли воды с потолка и спят все вместе, чтобы не замерзнуть. Через 2 месяца после того, как в новостройке побывала комиссия экспертов из Минска и Витебска во главе с представителем Министерства архитектуры и строительства, мы снова побывали в проблемном доме.



Дом № 5−1 на улице Марка Фрадкина. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

В квартире № 80 — угловой «двушке» на 10-м этаже, где живет многодетная семья Шидловских, — хороших новостей, увы, нет.

— Когда на улице температура не ниже нуля градусов, в квартире еще все более-менее нормально, хотя сырость чувствуется. Это отмечает даже педиатр, которая приходит к детям. Она так и говорит: «У вас мне тяжело дышать: какая-то атмосфера нездоровая, слышен запах плесени». А как только начинаются морозы, потолок опять промерзает. Сейчас вот с него снова капает, — говорит Татьяна Шидловская и показывает на мокрое пятно в углу. Эта комната — супружеская спальня.



Мокрый угол на потолке. В прошлом году, по словам хозяйки квартиры № 80, в этом месте так капало, что приходилось ставить на пол ведро. Фото: TUT.BY

Напомним, Татьяна с мужем воспитывают четверых детей: старшему сыну — 16 лет, средним мальчикам — 11 и 4,5 года, а младшей дочери — 2,5 года.

Прошлой зимой семья жила вшестером в одной комнате. Нынешней пока разделились так: вместе с родителями спит младшая девочка, а братья втроем (!) вынуждены ютиться в одной кровати в другой комнате — спать поодиночке холодно.

— При этом у всех четверых детей есть отдельные кровати, — поясняет мать. — Я уже думаю купить на кухню диван: это у нас единственная комната, где тепло и сухо. Так хотя бы у кого-то одного будет нормальное спальное место.



Татьяна Шидловская с младшим сыном. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Ходить без тапок по квартире невозможно: полы ледяные. К стенам прислониться нельзя: они тоже остывшие.

— Навязала детям целую корзину теплых носков, чтобы не мерзли. Холодно даже нашей кошке Багире: она спит только или на батарее, или пригревшись возле кого-нибудь, — рассказывает о жизни в холодной квартире Татьяна.

На потолке столько конденсата, что его можно вытирать.

Прогноз хозяйки на зиму, если строители ничего не предпримут, невеселый:

— Было время, что в прошлом году в этой комнате, под этим самым углом, так капало с потолка, что мы оставили сюда ведро. В этом году, скорей всего, будет то же самое. Живем, как в сарае. Мучаемся и страдаем.

Единственное, что изменилось в квартире Шидловских с конца сентября, когда у их побывала комиссия, — у них появился датчик температуры и влажности.

— Кажется, 22 ноября пришли работники, представились «комиссией из Минска», принесли этот датчик. Не знали, куда его повесить, потом решили, что будет лучше всего прикрепить его под потолок, к пожарному извещателю. Объяснили, что датчик до 6 декабря будет фиксировать по квартире данные по температуре и влажности. Потом их проанализируют. А до конца декабря, как сообщил мне заместитель директора УКС Витебска Сергей Матвеев, строители должны принять решение, как устранить недостатки в нашем доме, — говорит Татьяна Шидловская.



Датчик, фиксирующий данные о температуре и влажности в квартире. Фото: TUT.BY

Такие же датчики, как в квартире № 80 у Шидловских, появились еще в трех: № 25, № 33, № 44.

— То есть только в тех четырех квартирах, о которых в качестве примера шла речь в публикации на вашем портале. С той поры проверяющие только по ним и ходят, — обращает внимание старшая по дому Ольга Трухан. — Хотя мы постоянно им объясняем, что аналогичные проблемы есть не только в этих четырех квартирах. Беда затрагивает весь дом! В нем — два подъезда. И в обоих по всему стояку угловых квартир — с первого по десятый этаж — в холода повышена влажность, появляются промерзание, плесень. Но нас никто не слышит.

По словам старшей по дому, жильцам пока не объявляли, пришла ли комиссия, изучавшая ситуацию 27 сентября, к какому-либо выводу, из-за чего в доме мокрые стены и потолки.

Напомним, 80-квартирный дом № 5−1 на улице Марка Фрадкина в микрорайоне Билево в Витебске сдали в декабре 2014 года. Заселяться новоселы начали весной 2015-го.

Но радость была недолгой: осенью из углов полезли сырость и плесень, а с потолков стало капать. Прошло трис половиной года, но жильцы до сих пор воюют с местными властями, доказывая, что мокрые стены достались им из-за «косяков» строителей. Начальники же обвиняют во всем людей: плесень, мол, развелась из-за того, что вы не проветриваете квартиры.

Десятиэтажку возводили по гарантии и госзаказу. Заказчик строительства — УКС города Витебска, генподрядчик — Витебский домостроительный комбинат (ДСК).

В доме — два подъезда. И, как уверяют жильцы, в обоих по всему стояку угловых квартир — с первого по десятый этаж — в холода повышена влажность, появляется плесень. За 3 года в дом не раз приходили специалисты, проводили определенные работы, но проблемы остались.

5-летний срок гарантии на дом истечет 31 декабря 2019 года.

27 сентября 2018-го в доме побывала комиссия специалистов из Минска и Витебска, которую возглавил представитель Министерства архитектуры и строительства. Чиновники инспектировали дом по поручению Совета министров.

Заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Юрий Сугак пообещал тогда «уведомить и жильцов, и прессу» о заключении, к которому придут эксперты по результатам анализа того, что они увидели.

Но пока не уведомил.