БГК разгромил аутсайдера SEHA-лиги

Гандболисты БГК имени Мешкова в очередном туре SEHA-лиги разгромили дома аутсайдера турнира боснийский «Извиджач», который не одержал ни одной победы в 10 матчах со старта чемпионата.



Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Брест) — «Извиджач» (Любушки, Босния и Герцеговина) — 40:22 (21:11).

4 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Мацкевич, Пешич; Ященко, Шкуринский (3), Бочко (5), Юринок (5), Потеко, Ивич (4), Шумак (2), Баранов (6), Горак (1), Разгор (5), Обранович (2), Сельвесюк, Джукич (4), Куран (3).

«Извиджач»: Квесич, Мандич; Миличевич (1), Д. Алилович (4), Бечич (2), М. Мишетич, Чутура (3), Вукшич (2), Андъелич, Матага, Маретич, Калудъеревич (6), Кодрич, Г. Мишетич (1), Делич (3).

Маноло Каденас (главный тренер БГК им. Мешкова):

— Считаю, что мы были серьезно разогреты предыдущим матчем Лиги чемпионов, поэтому подошли к соперничеству в высоком игровом тонусе. Знаем, что команда из Любушек молодая и, по сути, создается с нуля. Им сложно конкурировать с участниками Лиги чемпионов на равных. Сегодня мы провели достаточно хороший матч, приводит слова наставника официальный сайт БГК.



Фото: bgk-meshkova.com

Андрей Юринок (левый угловой БГК им. Мешкова):

— Сыграли агрессивно. Хорошо настроились на эту игру. Надежно отстояли в обороне, удачно бегали в контратаку, забросили много легких голов. Из-за этого такая большая разница в счете. Наигрывали сегодня нападение шесть на шесть при игре без вратаря, атаку семь на шесть. Считаю, получилось неплохо.



Фото: bgk-meshkova.com

Всего на этой неделе БГК имени Мешкова проведет пять игр. Две — в SEHA-лиге и три — в чемпионате страны.