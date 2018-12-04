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Особенные дети в Городокском ЦКРОиР
05.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Четверть века педагогического стажа — за плечами у педагога государственного учреждения образования «Городокский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее центр) Анны Евсеевой (на снимке со своими воспитанниками). Человек с чутким сердцем, она понимает, что особенным детям и внимание нужно особенное.
Подробнее читайте в №93 от 04.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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Четверть века педагогического стажа — за плечами у педагога государственного учреждения образования «Городокский районный центр...
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