Особенные дети в Городокском ЦКРОиР

Четверть века педагогического стажа — за плечами у педагога государственного учреждения образования «Городокский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее центр) Анны Евсеевой (на снимке со своими воспитанниками). Человек с чутким сердцем, она понимает, что особенным детям и внимание нужно особенное.





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