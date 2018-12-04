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Особенные дети в Городокском ЦКРОиР

05.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Четверть века педагогического стажа — за плечами у педагога государственного учреждения образования «Городокский  районный  центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее центр) Анны Евсеевой (на снимке со своими воспитанниками). Человек с чутким сердцем, она понимает, что особенным детям и внимание нужно особенное.

Особенные дети в Городокском ЦКРОиР

Подробнее читайте в №93 от 04.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Четверть века педагогического стажа — за плечами у педагога государственного учреждения образования «Городокский  районный  центр...
 
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