«Водитель высадил меня только после угроз позвонить в полицию». Белоруска проехала автостопом до Турции

Четыре страны, почти пять тысяч километров за месяц — автостопом, одна. На такое путешествие решилась Татьяна, студентка БГУ. О том, с чем ей пришлось столкнуться за время долгого пути, какая разница между кавказскими мужчинами и нашими, и зачем брать с собой три длинных платья — в материале LADY.

Тане 22 года, она начала путешествовать недавно, но уже успела увидеть Азербайджан, Армению, Грузию и Турцию — несколько раз за последний год:





— Я никогда не была активной путешественницей, но лет с 15 мечтала увидеть Турцию. Все сложилось в мою пользу не так давно, год назад я с подругой улетела в Стамбул. И когда увидела город, у меня буквально сорвало крышу: столько впечатлений, эмоций и твердое решение вернуться не только в Стамбул, но и посмотреть регионы.



Татьяна сразу влюбилась в Стамбул

Турция — необычная страна, в ней уникален каждый уголок. Думаю, это связано с переплетением двух культур: западной и восточной. Турецкая культура, музыка, архитектура — все это для меня такое близкое и интересное, хотя восточных корней точно нет. (Смеется.)

Вернуться в Турцию получилось незапланированно этим летом, в августе.





— На каникулах я решила съездить автостопом в Грузию. Уже была здесь раньше, и мне все понравилось: море и горы, гостеприимные люди и низкие цены. Идеальное место для путешествий и жизни, хотелось узнать его поближе.

А автостоп — как раз тот вариант, который позволяет получить от попутчиков массу небанальной информации о стране, о культурных и бытовых особенностях. Из окна самолета этого не увидишь, а люди делятся непрописными истинами.



Татьяна в Кутаиси, Грузия

Но просто взять и уехать автостопом без подготовки Таня не рекомендует. Говорит, что нужно понимать, с какими сложностями можешь столкнуться:

— Сама идея ехать на попутках меня пугала только на этапе подготовки. Считается, что автостоп — это опасный способ путешествия, вероятность нарваться на неприятности высока, поэтому во время планирования поездки я задумывалась: а не делаю ли какую-то глупость? Но тревел-блоги уверяли, что сегодня огромное количество людей колесит по миру с помощью автостопа, оставаясь целыми, невредимыми и даже счастливыми. Я воодушевлялась от этих историй, смелости становилось все больше. А потом, когда уже стоишь с рюкзаком на дороге, сомнения проходят.





За время пути Таня проехала тысячи километров в десятках машин, а самая первая подобрала ее на трассе возле Уручья.

— Хоть я и ждала ее не больше пяти минут, но успела запаниковать («почему никто не останавливается уже минуту, что я не так делаю?»). На этой машине доехала до Смолевичей. «Стопила» только легковушки, грузовые едут долго, и в них не так комфортно: трясет сильно. Дольше всего в одной машине проехала 500 километров — до Москвы, где переночевала первый раз.

Все водители, которые останавливались, — мужчины. Девушкам проще путешествовать автостопом, чем парням, которых считают небезопасными попутчиками. Машины останавливаются быстро, долго ждать пришлось всего один раз — и это было чуть ли не самое неприятное впечатление от поездки.





Под Воронежем я осталась одна на дороге вечером. Незнакомое место, темно, все машины едут не туда, куда нужно мне. Так прошел час! Потом, конечно, машина остановилась, но пришлось в ней и ночевать — это была единственная ночевка вне хостела. Спать в таких условиях трудно, и это не в твоих интересах: важно следить за дорогой, да и сон не приходит из-за адреналина.



Красивые платья пригодились даже в путешествиях автостопом

Дорогу нужно чекать (контролировать) везде, но на Кавказе лучше это делать не каждые пять минут, а каждые две. Здесь у водителей к тебе повышенное внимание. И что бы ни писали девочки-автостопщицы про то, что правильное поведение все решает, по факту это не всегда работает.

Девяносто процентов водителей ведут себя адекватно, но всегда найдутся те десять, которые заставят тебя понервничать. Например, на выезде из Еревана водитель начал приставать чуть ли не сразу, как я села в машину, и высадил только после угрозы позвонить в полицию. Вот только номер армянской полиции я не знала, после этого случая поинтересовалась.



В Армении Татьяне пришлось понервничать…

Некоторые кавказские водители заботились обо мне, будто я их дочь: «А как это ты одна? Ты только туда не ходи! Сюда не едь!». Или могли на прощание сказать: «Ну все, теперь я не смогу тебя защитить». Восточные мужчины часто воспринимают женщину как существо, которое нуждается в защите и помощи, у мужчин нашего менталитета такого отношения нет.

Автостопом Таня за несколько дней доехала до Батуми и оттуда планировала — в Сванетию. Но планы резко изменились: в Сванетии пошел дождь и смысл туда ехать исчез.



Арагви и Кура, Грузия

— Что же делать дальше? Открыла карту и увидела, что до Стамбула всего около тысячи километров. Что такое тысяча километров, когда я уже проехала больше? И главное — в Турции всегда солнечно. Так и нарисовался маршрут, на следующий день я двинулась в сторону Трабзон (город в Турции), а оттуда — в Стамбул.





Все путешествие Тани было достаточно спонтанным, она не планировала заранее ночевки, все решала на месте. Нравится город — оставалась в нем подольше, а потом двигалась дальше.

— Я просыпалась утром, бронировала на ночь хостел в следующем городе — и ехала. Никогда не знала точно, сколько дней проведу в одном месте.





Ехать автостопом по Турции безопасно, водители приветливые и общительные. Проблема только в том, что не все знали английский, а я не знала турецкий. Хотя все равно получалось выстроить общение на базовые темы с помощью жестов или гугл-переводчика.



Татьяна в Баку

Таня уверяет, что за исключением маленьких курьезов, пять тысяч километров получилось исколесить безопасно и с удовольствием. Хотя не без сложностей. О них девушка рассказывает с улыбкой.

— Физически так передвигаться непросто, да. Во-первых, нужно нести тяжелый рюкзак, у меня их было два: спереди и сзади. Сейчас бы кое-что собрала по-другому и не брала, наверное, спальник — он объемный и, как оказалось, бесполезный. Хотя теоретически оправдан, если ночуешь по каучсерфингу и не знаешь, в каких условиях можешь оказаться. Еще я взяла три длинных платья, но они меня порадовали: в каждом походила и пофоткалась. А вот планшет не пригодился.

Во-вторых, в августе очень жарко. В Краснодарском крае я прошла десять минут в полдевятого утра, и у меня уже горела вся кожа.



На берегу Каспийского моря

Родители Тани не знали о способе, которым дочь путешествует. Для них это стало неожиданностью.

— Я не хотела волновать родителей и не посвятила их в подробности. Просто держала с ними постоянную связь, сообщала, что со мной все в порядке. Потом уже рассказала, но они, конечно же, не оценили затею.

А вообще, заметила, что чаще всего меня поддерживали семейные люди, которые не могли легко сорваться и уехать. Помню мужчину-водителя, с которым ехала в сторону Батуми. Он высадил меня и сказал: «Я тебе завидую, ты сейчас в свободном плавании, а я так больше не могу из-за ответственности перед семьей и детьми».





Я проехала тысячи километров и после, посмотрев на карту, увидев масштаб путешествия, почувствовала себя крутой. Это нереальное чувство: я сделала себе вызов — и справилась.

Весь трип обошелся в 300 долларов, для студентки это отличная сумма. Назад возвращалась уже самолетом, летела до Киева: сил и времени, чтобы вернуться в Минск автостопом, просто не осталось, а на более-менее комфортный путь нужна как минимум неделя.

Теперь Таня строит планы — хочет поездить по России и изучить Турцию подробнее. Каким способом это сделать, она еще не решила.