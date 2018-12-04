«Он женился на другой в разгар нашего конфетно-букетного периода». Психолог отвечает читательнице

Читательница дважды попала в схожую и очень болезненную ситуацию: любимый мужчина в разгаре отношений признался в параллельном романе и в том, что другая девушка для него важнее. Почему она снова и снова наступает на эти грабли и как понять, что мужчина ведет двойную игру, отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



unsplash.com

— У меня долгое время не складывается личная жизнь. В юношеском возрасте много училась, помимо этого было много интересов. Первые отношения по современным меркам начались поздно — в 22 года. На первом свидании с молодым человеком возникло чувство, что нашла родную душу. Общаться было легко и интересно.

Отношения развивались по правильному сценарию: сначала длительные ухаживания, дружеское общение. Через полгода с момента первой встречи начали встречаться. Оба были против сожительства до свадьбы, но виделись регулярно. Позитивные отношения сложились с родственниками друг друга.

Через полтора года молодой человек сделал предложение. Начали готовиться к свадьбе. В период подготовки к свадьбе молодой человек стал очень нервным и раздражительным, хотя до этого ссорились редко, перепалки скорее напоминали дискуссии.

Через какое-то время я инициировала расставание. Переживала очень сильно, но ждала, что любимый человек все переосмыслит и переоценит благодаря этому моему шагу. Вроде бы так и случилось. По его инициативе мы помирились. Какое-то время все было хорошо, а за месяц до свадьбы снова заметила изменения в его поведении в худшую сторону. Предложила поговорить начистоту.

В разговоре выяснилось, что у него появилась симпатия к другой девушке, сильная, но не взаимная. Отношения мы снова прекратили. Всеми вопросами с отменой свадьбы занимались родители. Я находилась, по ощущениями, на грани жизни и смерти примерно полгода. Через год бывший сделал попытку вернуться, но с позиции: «Я возвращаюсь, так как ту, другую, девушку мне не удалось добиться, а к тебе я привык». Конечно, на таких условиях примирения я его не приняла.

Около трех лет я была не в состоянии строить новые отношения. Сфокусировалась на работе. За это время защитила кандидатскую, построила квартиру. На людях старалась выглядеть жизнерадостно и позитивно. А в моменты, когда оставалась одна дома, постоянно плакала, возникали мысли о суициде.

Новые поиски отношений начала в 29 лет и даже сообщила об этом семье. Родственница как-то позвонила и сказала, что у нее есть знакомый мужчина, который три года назад развелся и заинтересован пообщаться со мной в серьезных целях. Я согласилась. Новый ухажер повел себя изначально очень уверенно и активно: не стал писать сообщения, сразу позвонил и пригласил посидеть в ресторане.

Свидание было интеллектуально насыщенным. Его уверенность, активность и инициативность проявлялись и дальше. Новый ухажер все время писал, звонил, приглашал в кино, театр, кафе. Через три месяца с момента знакомства начались полноценные отношения. Встречались у меня, так как ухажер якобы жил на съемной квартире с другом.

Конфетно-букетный период проходил очень страстно. Я летала в облаках и была уверена, что наконец нашла своего человека. Ухажер был очень внимательным, буквально ловил мои слова, взгляды, постоянно делал комплименты. Во время встреч у меня дома не давал ничего делать самостоятельно, во всем старался помочь.

Никаких явных признаков, что в этих отношениях что-то не так, не было. Или я их не замечала. Когда мой ухажер задерживался у меня до поздней ночи, ему могли позвонить. Но он абсолютно спокойно при мне отвечал на звонки и говорил, что это по работе либо что это звонит друг, с которым он живет. На некоторые выходные мой ухажер пропадал, объясняя это поездками домой в другой город.

Через два месяца наших отношений он сообщил мне, что женится в скором времени. На другой девушке. Что он ее тоже любит. И выбрать не может. Что он не хочет жениться и делает это только потому, что она настаивает. При этом он не хочет разрывать наши отношения. Для меня это был очередной удар.



gleauty.com

Через месяц я нашла в социальных сетях эту другую девушку. Увидела, что их отношения начались еще до меня. А женился совсем недавно, как раз в разгар нашего конфетно-букетного периода. Все это подорвало мою веру в людей окончательно.

Еще через месяц я приняла решение пообщаться с его новой женой. Как оказалось, отношения со мной ее муж отрицал: сказал, что у меня не в порядке с головой и что я все придумала. Доказывать жене я ничего не стала.

А через три дня после этого разговора у меня произошел выкидыш. О том, что я была беременна, узнала только после того, что случилось. Я была уверена, что задержка обусловлена эмоциональным состоянием. Это была первая в моей жизни беременность. С момента всех этих событий прошел год. Год тяжелейший. У ухажера все хорошо и скоро будет ребенок. А я существую как овощ. Живу только ради родных. Нахожусь в очень тяжелой и глубокой депрессии. Не уверена, что смогу из нее выйти. Не думаю, что у меня уже когда-либо будет полноценная семья. Мне очень больно и очень страшно.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог Центра успешных отношений

— Для начала хочу вам сказать, что любую трудность можно преодолеть. И для этого у вас есть ресурс и потенциал. Но сейчас вы тратите свою энергию на вспоминание и переживание событий вашего прошлого, а это только вас разрушает и истощает, но не приносит изменений. Ваш опыт прошлого нужно проанализировать и понять, чему он может вас научить, его нужно задействовать и начать развиваться, чтобы жить настоящим и формировать гармоничное будущее.

Если вы постоянно выбираете мужчин, которые склонны строить отношения сразу с несколькими женщинами, то, возможно, вы плохо разбираетесь в людях и проявляете излишнюю доверчивость, а значит, вы не берете ответственность за свою жизнь и свои поступки.

Да, быть доверчивой и уметь доверять — это разные вещи. Умение доверять — это способность открыться другим людям, будучи уверенной в своем выборе, опыте и в том, что эти люди будут заботиться о вас и уважать. Доверие обозначает также, что и вы будете заботиться о тех, кто открылся вам — в этом и проявляется ответственность за взаимоотношения. Доверие — это способность, которая строится на ответственности. И эту способность вам нужно развивать. А также уважение и заботу о себе.

Вы пишете, что находитесь в глубокой депрессии, а значит, у вас не хватает жизненных сил, чтобы двигаться дальше. И в вашем случае нужно развиваться в двух направлениях: первое — в поиске смысла и понимании, для чего вам жить дальше; второе — в нахождении ресурса — внутреннего и внешнего.

Внутренний ресурс — это ваш личностный потенциал, черты характера, способности, состояния, умения, которые помогают вам справляться с разными жизненными трудностями. Например, сила воли, целеустремленность, самообладание, интуиция. Внешним ресурсом могут быть друзья, семья, психолог, ваше любимое времяпрепровождение, ваше увлечение, природа, интересная информация.

Возможно, при выборе мужчины вы больше сосредотачиваетесь на форме вместо содержания. Чтобы узнать человека, нужно быть внимательным к мелочам. Если вас что-то настораживает либо вы интуитивно или телесно почувствовали что-то не то, доверяйте себе.

Из вашего описания истории я увидел, что вы закрывали глаза на поведение мужчин (особенно во втором случае), хотя внутренне ощущали, что что-то не так. И, скорее всего, вы часто включаете рационализацию (это психологический защитный механизм), чтобы логически оправдать поведение другого, потому что в этом для вас есть выгода — возможно, пребывать в состоянии псевдосчастья.

Из вашего письма я делаю выводы, что вы склонны к созависимому поведению в отношениях. Как правило, причина — в нарушении базовых потребностей и травмированности вашего внутреннего ребенка. Если это так, то нужно анализировать ваши отношения с родителями. Принимали и признавали ли вас безусловно? Или вы постоянно заслуживали их любовь?

Чтобы преодолеть вашу жизненную трудность, вам нужно понять, для чего вы выбираете мужчин такого типа. Возможно, для этого вам понадобится специалист.

Поверьте, ваша ситуация — решаемая. Вам нужно скорее начать действовать. Вы способны стать целостным и гармоничным человеком и построить здоровые взаимоотношения!

Рекомендую вам литературу: Виктор Франкл «Человек в поисках смысла», «Сказать жизни да!»; Эрих Фромм «Искусство любить»; Александр Лоуэн «Радость». А также ознакомьтесь с треугольником Карпмана — «Жизнь, свободная от игр».