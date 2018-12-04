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Топливо все дорожает: пять советов, как снизить расходы на содержание автомобиля

05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Топливо все дорожает: пять советов, как снизить расходы на содержание автомобиля

Для многих автомобиль является незаменимым помощником, но из-за постоянно растущих цен на топливо людям становится все сложнее находить средства для его содержания.

Следующие пять советов позволят снизить расходы на топливо, чтобы вы могли не отказываться важной поездки.

Забудьте про агрессивную манеру езды

Похоже, многие водители постоянно забывают об этой истине.

Агрессивная манера езды и резкие ускорения со светофора могут ощутимо увеличить расход топлива. Нередко водители нарушают скоростной режим ради сомнительного выигрыша во времени.

Не превышайте скорость

С ростом скорости увеличивается и расход топлива. В среднем каждый лишний километр добавляет один процент к расходу, если вы движетесь быстрее 80 км/ч. Если в зоне действия знака 90км/ч вы едете со скорость 100 км/ч, то расход топлива возрастает приблизительно на 10 процентов.

Двигайтесь равномерно и тормозите двигателем

Для достижения максимальной экономии в черте города следует двигаться максимально плавно, избегая резких торможений и быстрых разгонов.

Плавной езде и снижению расхода топлива также способствует торможение двигателем.

Следите за давлением воздуха в шинах

Нередко после смены летних шин на зимние водители не утруждают себя проверкой давления воздуха в покрышках. Если давление будет слишком низким или высоким, это может привести к росту расхода топлива, а также обернуться повышенным износом покрышек.

Обслуживайте автомобиль своевременно

Обслуживайте автомобиль, согласно рекомендациям производителя. Также будет разумным проверять техническое состояние машины весной и перед началом зимы. Замените изношенные детали, так как они могут привести к выходу из строя других узлов машины, что негативно отразиться на безопасности автомобиля.

 
 
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Для многих автомобиль является незаменимым помощником, но из-за постоянно растущих цен на топливо людям становится все сложнее...
 
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