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Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска
05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
4 декабря 2018 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил Божественную литургию в малом храме
Малый храм прихода, освященный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в этот день отмечал свой престольный праздник. За Божественной литургией Владыке Артемию сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа и настоятель прихода иерей Александр Юзва, а также духовенство Волковысского благочиния.
За литургией Владыка Артемий обратился к прихожанам и духовенству с
По окончанию богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма, сообщает
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Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска
4 декабря 2018 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ...
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