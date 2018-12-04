Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска





4 декабря 2018 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил Божественную литургию в малом храме прихода в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских города Волковыска .

Малый храм прихода, освященный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в этот день отмечал свой престольный праздник. За Божественной литургией Владыке Артемию сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа и настоятель прихода иерей Александр Юзва, а также духовенство Волковысского благочиния.

За литургией Владыка Артемий обратился к прихожанам и духовенству с проповедью , посвященной празднику.

По окончанию богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма, сообщает сайт Гродненской епархии.



































