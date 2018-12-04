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Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

05.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

4 декабря 2018 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий совершил Божественную литургию в малом храме прихода в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских города Волковыска.

Малый храм прихода, освященный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в этот день отмечал свой престольный праздник. За Божественной литургией Владыке Артемию сослужили: секретарь епархии митрофорный протоиерей Анатолий Ненартович, благочинный Волковысского округа и настоятель прихода иерей Александр Юзва, а также духовенство Волковысского благочиния.

За литургией Владыка Артемий обратился к прихожанам и духовенству с проповедью, посвященной празднику.

По окончанию богослужения состоялся Крестный ход вокруг храма, сообщает сайт Гродненской епархии.

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

Архиепископ Артемий совершил литургию в малой церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы города Волковыска

 
 
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4 декабря 2018 года, в день праздника Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, архиепископ...
 
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