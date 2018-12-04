ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плата за общежития в Могилевской области снизится в 4 раза - так решил облисполком

05.12.2018 08:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилевской области введут понижающие коэффициенты платы за пользование общежитиями. Он будет равен 0,2. Так решил Могилевский облисполком. Однако решение еще не вступило в законную силу, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее плата за пользование жилым помещением в благоустроенном блоке в Могилеве и Бобруйске составляла порядка 70 рублей, в районных городах — около 50 рублей, а в сельской местности — ориентировочно 20 рублей. С введением понижающего коэффициента плата за пользование уменьшится до 4 раз, сообщили ТРК «Могилев» в управлении ЖКХ Могилевского облисполкома. Понижающий коэффициент будет действовать на территории всей области и независимо от ведомственной подчиненности общежитий.

В том, что стоимость проживания в общежитиях снизится, есть и заслуга профсоюзов.

Решение, принятое облисполкомом, направят в Минюст на экспертизу. Нововведение вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

После того, как в Могилевской области начнут действовать понижающие коэффициенты, в общежитиях жировки станут «легче». Но и денежных поступлений на обновление общежитий будет поступать меньше. В ЖКХ обещают, что это не отменит планов по приведению в порядок общего жилья.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В регионе вводят понижающие коэффициенты платы за пользование общежитиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшая жена Белькевича обвинила Хацкевича в обмане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика