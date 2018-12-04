Плата за общежития в Могилевской области снизится в 4 раза - так решил облисполком

В Могилевской области введут понижающие коэффициенты платы за пользование общежитиями. Он будет равен 0,2. Так решил Могилевский облисполком. Однако решение еще не вступило в законную силу, сообщает ТРК «Могилев».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее плата за пользование жилым помещением в благоустроенном блоке в Могилеве и Бобруйске составляла порядка 70 рублей, в районных городах — около 50 рублей, а в сельской местности — ориентировочно 20 рублей. С введением понижающего коэффициента плата за пользование уменьшится до 4 раз, сообщили ТРК «Могилев» в управлении ЖКХ Могилевского облисполкома. Понижающий коэффициент будет действовать на территории всей области и независимо от ведомственной подчиненности общежитий.

В том, что стоимость проживания в общежитиях снизится, есть и заслуга профсоюзов.

Решение, принятое облисполкомом, направят в Минюст на экспертизу. Нововведение вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

После того, как в Могилевской области начнут действовать понижающие коэффициенты, в общежитиях жировки станут «легче». Но и денежных поступлений на обновление общежитий будет поступать меньше. В ЖКХ обещают, что это не отменит планов по приведению в порядок общего жилья.