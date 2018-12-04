Бывшая жена Белькевича обвинила Хацкевича в обмане

Анна Седокова, бывшая жена лучшего футболиста десятилетия в Беларуси (1990−2000) Валентина Белькевича , который умер 1 августа 2014 года, обвинила экс-наставника сборной Беларуси и нынешнего главного тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича в обмане.

Анна Седокова и Валентин Белькевич. Фото: gazetaby.com

В 2004 году Валентин Белькевич женился на известной украинской певице Анне Седоковой (из группы «ВИА Гра»). 8 декабря 2004 года у них родилась дочь Алина. Но в 2006 году Белькевич и Седокова развелись. Сейчас Седокова ведет судебный спор за наследство футболиста в пользу его дочри. Свидетелем в суде выступал в том числе Александр Хацкевич. В своем пространном сообщении в инстаграме певица обвинила друга Валентина Белькевича в обмане.

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— Я молчала, но дальше нельзя. Уже больше трех лет длится судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти папы Алины Валентина Белькевича. Больше трех лет другая сторона затягивает процесс, покупает людей, справки, договаривается с кем может и не может, с самыми могущественными людьми в стране. Но завтра, несмотря на их старание, состоятся последнее слушание в Апелляционном Суде!

И суть этого спора — не спор между мною и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом — я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина — Алины. И я, и родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверены, что таковым было бы желание Валентина. Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание.

Именно поэтому и мама Валентина Белькевича, и его отец отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трех лет происходят невероятные вещи. Другая женщина, которая в эфире программы «Секрет на Миллион» заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец. И она, женщина, которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны, и, следовательно, это она купила квартиру, в которой жила еще я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство, и память Валентина.

И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина. Особенно нас удивил Саша Хацкевич — главный тренер «Динамо». Прошедший с ним всю дорогу, он говорил такие тосты на нашей свадьбе! Валентин был выдающимся футболистом и не смейте это у него отнимать! И вот лучший друг Валентина Хацкевич, который сидел у меня на кухне, который держал на руках мою маленькую дочь, приходит в суд и дает показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200−300 долларов в месяц. Что он содержанец, что нужно все забрать у ребенка, — написала Анна Седокова.







