|
Порошенко назвал условие переноса президентских выборов
Фото: пресс-служба президента Украины
Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года. «Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — сказал президент.
Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко.
Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране. Так, отмену выборов под предлогом защиты Украины допустил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что "провокация" в Керченском проливе была предпринята «для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента решений».
25 ноября погранслужба ФСБ России обстреляла три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи, их экипажи арестованы на два месяца. Украина назвала произошедшее «агрессией» России и ввела на 30 дней военное положение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дата президентских выборов в Украине может быть перенесена только в случае вооруженной внешней агрессии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)