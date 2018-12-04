Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

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Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года. «Единственное, что этому может помешать, — это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», — сказал президент.Дату президентских выборов Верховная рада Украины утвердила 28 ноября. Закрепить дату 31 марта предлагал сам Порошенко.Указ Порошенко о введении военного положения стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в стране. Так, отмену выборов под предлогом защиты Украины допустил ​секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предположил, что ​"провокация" в Керченском проливе была предпринята «для того, чтобы добиться определенных политических выгодных для действующего президента решений».25 ноября погранслужба ФСБ России обстреляла три корабля ВМС Украины, которые пытались пройти в Азовское море. Украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи, их экипажи арестованы на два месяца. Украина назвала произошедшее «агрессией» России и ввела на 30 дней военное положение.