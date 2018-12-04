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Британцы придумали "противокошачью" новогоднюю ель

05.12.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Британская компания Argos объявила о начале продаж специальных искусственных новогодних елей.

Ветки начинают "расти" из них только с середины 180-сантиметрового ствола. По замыслу создателей это защитит "идеально развешенные елочные игрушки и другие украшения на недоступной для любопытных малышей и игривых кошачьих лапок".

Британцы придумали "противокошачью" новогоднюю ель

Также отмечается, что такое решение позволяет разместить действительно под елкой больше подарков, а не раскладывать их вокруг дерева. Плюс, считают авторы необычного товара, такую ель проще вместить в ограниченное пространство небольшой комнаты.

Стоимость ели составляет чуть более 33 фунтов стерлингов (около $42,5). Вариант с хвоей, покрытой искусственным снегом, оценивают чуть дороже - в 37 с лишним фунтов стерлингов (около $48).

 
 
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Британская компания Argos объявила о начале продаж специальных искусственных новогодних елей. Ветки начинают "расти" из них только с середины 180-сантиметрового...
 
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