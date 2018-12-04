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Отельеры поделились самыми необычными требованиями богатых путешественников

05.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Большая часть туристов ограничивается просьбой предоставить номер с хорошим видом или немного поменять рецепт блюда исходя из своих пищевых привычек, аллергий или простого каприза. Однако есть среди путешественников люди, которые, владея большими капиталами, могут позволить себе действительно оригинальные причуды.

Business Insider опросил отельеров, чтобы узнать, какие самые необычные просьбы они слышали от своих состоятельных гостей.

Отельеры поделились самыми необычными требованиями богатых путешественников

В одном отеле постоялец пожелал, чтобы в его апартаментах установили огромный аквариум с акулами.

Другой настоял на том, чтобы в одной из комнат организовали комнату страха.

Наличие вертолетной площадки ("постройте" - в случае, если в отеле ее нет) на этом фоне смотрится достаточно банальным требованием. Однако, как отметили авторы рейтинга, в прошлом году вертолетные площадки стали запрашивать на целых 500% чаще, чем прежде.

Один из гостей захотел, чтобы его постоянно сопровождал художник-портретист.

Постоялец ценитель утонченных вин потребовал, чтобы для него организовали погреб с 30-летним бордо и 50-летним виски.

Богатый "параноик" (впрочем, не факт, что ему действительно ничего не угрожало) добился установки пуленепробиваемых стекол во всех помещениях.

Требование попроще - собственная береговая линия у моря и круглосуточный доступ к частному пляжу.

Один из постояльцев заказал построить в саду домики для его детей, провести к ним электричество, водопровод и канализацию, оборудовать кинотеатр и игровой зал.

Другой пожелал собственный зоопарк с экзотическими животными.

И замыкает топ-10 дорогих "капризов" наличие большой гардеробной с собственным стилистом.

 
 
Ссылка на источник 24
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Большая часть туристов ограничивается просьбой предоставить номер с хорошим видом или немного поменять рецепт блюда исходя из своих пищевых привычек, аллергий...
 
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