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Мой не (бюджетный) участок: «Работаем в огороде 2 часа в день, свои помидоры едим до декабря»
Одни белорусы все лето проводят на своих дачных сотках, а другие — не понимают: зачем все эти усилия, когда свежие овощи-фрукты можно купить круглый год. FINANCE.TUT.BY запустил
Сегодня публикуем рассказ Виктора Тристенецкого из Рогачева Гомельской области.
«Вместо дорогих парников — «теплые грядки»
Наша семья состоит из 5 человек: я — муж, жена и трое детей. Я работаю инструктором-методистом по реабилитации, жена — экономист. Живем мы в городе Рогачеве Гомельской области. Свой участок, где мы сейчас живем, приобрели в 2003 году на свадебные деньги. Весь участок составляет 10 соток, строения и зона отдыха занимают где-то половину участка, а под огород отведено 4−5 соток. Мы работаем с 8 утра и до 5 вечера, а иногда я беру дополнительные дежурства на скорой и работаю сутки. Поэтому занятость на участке по уходу за растениями занимает не более 1−2 часов в день. К тому это хорошее снятие усталости после работы с больными людьми.
Парники и теплицы я у себя на участке не использую, так как считаю это ненужными затратами. Это я компенсирую изготовлением «теплых грядок». Копаю траншею и засыпаю всеми органическими отходами с огорода (гнилые доски, обрезанные ветки, картон, остатки пищи с кухни).Такой грядки хватает на 4−5лет. Над грядой я делаю каркас из досок, устанавливаю дуги из пластиковой трубы и накрываю агроволокном. Преимущество очевидно: значительно дешевле поликарбонатной теплицы, растения высаживаются почти в те же сроки, так как согреваются за счет теплой грядки, а летом агроволокно защищает от солнечных ожогов и вредителей. Вот такие баклажаны я получил уже к 8 июля, и плодоносили они до октября.
Земля на участке не самая плодородная, поскольку ранее здесь велось строительство многоэтажного дома и был котлован. Со временем стройка остановилась, и его засыпали, поэтому у меня плодородный грунт чередуется с песком, глиной и камнями. Обработка такой почвы казалось бы невозможной, но я эту проблему решил. Я использую органическое земледелие, стараясь минимизировать физический труд. Помню выражение «Ни одно оружие так не навредило человечеству, как изобретение плуга». Поэтому перекапывание земли я стараюсь свести к минимуму, копаю лишь под теплые грядки. Это дает важное преимущество: во-первых, я облегчаю себе труд — самый энергозатратный процесс на земле, во-вторых, я не нарушаю структуру почвы не убиваю полезные бактерии и тем самым повышаю плодородие. Я всегда укладываю толстый слой мульчи из сорняков, остатков растений с огорода, солому, сидераты и применяю почвенные бактерии, которые все делают за меня.
«За систему полива заплатил 200 рублей, столько же в год отдаю на семена»
Наш участок высокий и у нас в Гомельской области не часто идут дожди, пришлось решать проблему полива. Ее я решил установив систему капельного полива. Это стало самой большой статьей расходов. За фильтр, магистральные трубы, фитинги, капельную ленту заплатил около 200 рублей. Но теперь я не только экономлю время, но и собственные силы. Мне не нужно носиться с лейкой по огороду. К тому же капельный полив не создает почвенной корки, как дождь проникает на штык лопаты и воды расходуется гораздо меньше (включаю дважды в день на 30 минут), не говоря об затраченных усилиях. В месяц уходит не более 6-ти кубов воды.
Следующая статья расходов это конечно качественный семенной материал, в чём я неоднократно убедился. Семена я покупаю дорогие таких производителей как: биотехника, сибирский сад, СЕДЕК, русский огород, ТамАгрос, уральский дачник и гранулированные польские и голландские семена. В год примерно уходит до 200 рублей. Затем около 100 рублей возвращается с продажи рассады томатов, перцев и баклажан.
Поскольку я только за органическое земледелие, я вообще не применяю химические средства защиты. Это статья расходов у меня самая минимальная. От болезней я использую фитоспорин, а от вредителей фитоверм — это биологические препараты и можно овощи использовать в пищу без периода ожидания. Одного пакета фитоспорина хватает на 400 литров воды. Им я поливаю и почву и растения от болезней. Из удобрений применяю либо сам готовлю «зеленое», все растет под ногами, сам огород себя и лечит. Либо покупаю органические удобрения из серии органическое живое земледелие Кузнецова. В год уходит не более 50 рублей. Навоз у нас бесплатный — у родителей есть подсобное хозяйство.
Я всегда за качественный подход в земледелии. С этой же целью я делаю прививки, на одном дереве несколько сортов, например на груше у меня привито 5 сортов различного срока созревания, из которых первые плодоносят с конца июля и заканчиваются в октябре, таким образом одно дерево заменяет пять или шесть. Ведь можно посеять сотку картофеля и получить урожай как с 5-ти. Картофеля я сажаю не более 2-х соток разного срока созревания. Из которого ранний мы ели сами и я сдал в местную сеть торговли 300 кг заработав 150 рублей, и на зиму собрал около 6-ти мешков, что для моей семьи достаточно. В такой урожайности, я считаю, преимущество использование капельной системы.
«Свои томаты едим до декабря, а первые арбузы собираем в августе»
Томатов я сажаю около 50−60 кустов, что хватает не только для моей семьи, но и излишки отдаём знакомым и родственникам, иногда продаём. Часть томатов сажаю на отдельную грядку, а часть как уплотняющую культуру между двумя рядами озимого чеснока. В июле убираю чеснок, а томаты продолжают расти до глубокой осени. Поздние сорта едим до декабря месяца. Около 400−500 кустов продаю знакомым и соседям. Выходит около 100 рублей.
Лук я выращиваю из чернушкипутем высева в феврале на рассаду. В этом году садил салатный сорт «Эксибишен», польский «Лавика». Луковицы сорта «Эксибишен» выросли до 500 гр., польский сорт 300−350гр. Урожай лука составил около 40 кг., учитывая стоимость пакетика семян от 1−2 руб., выгода очевидна. Опять же, такой урожай невозможен без капельного полива.
Большое место у меня занимают арбузы и дыни. Мне понравился сорт арбуза Клондайк, который по вкусовым качествам не сравниться не с одним покупным арбузом с юга. Его мякоть как сахарная вата тает во рту, к тому же у него даже зелёная мякоть у корки сладкая. Первые плоды появляются 15 августа и плодоносят до 15−20 сентября. Представьте, не надо идти в магазин, а просто после ужина берешь свежий арбуз на грядке. Разве для этого не стоит чуть-чуть потрудиться?
Чтобы уменьшить время работы с сорняками я, к примеру, в конце лета междурядье клубники засаживаю овсом. Это не дает расти сорнякам, во время морозов он вымерзает и покрывает почву как мульчей, тем самым рыхлит и оздоравливает почву, создавая благоприятную среду для червей и микроорганизмов. Сорта клубники у меня подобраны таким образом, чтобы растянуть плодоношение до 25 июля. Вкус ремонтантных сортов наша семья не любит.
Подводя итоги можно точно сказать, что обработать такой участок не представляет труда, а отдача ощутимая. Мы полностью на зиму обеспечиваем семью своей морковью, столовой свеклой, луком, картофелем, капустой. В денежном эквиваленте подсчитать трудно, потому что моя продукция имеет органическое происхождение и не идет в сравнение с магазинами. Цены на такую продукцию очень высоки. Так же, не мало важный фактор, является то что мы всегда имеем только свежую зелень на столе. Все это в сумме позволяет экономить семейный бюджет с мая и по октябрь.
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