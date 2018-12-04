Мой не (бюджетный) участок: «Работаем в огороде 2 часа в день, свои помидоры едим до декабря»

Одни белорусы все лето проводят на своих дачных сотках, а другие — не понимают: зачем все эти усилия, когда свежие овощи-фрукты можно купить круглый год. FINANCE.TUT.BY запустил конкурс «Мой (не)бюджетный участок» для увлеченных садоводов-огородников : расскажите, сколько потратили за этот сезон на своей даче и сколько «заработали». В середине января опредим победителя, который получит денежный приз — 300 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

За самую интересную историю полагается денежный приз — 300 рублей! Письма принимаем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя. Прежде чем писать свою историю, внимательно прочтите условия конкурса .

Сегодня публикуем рассказ Виктора Тристенецкого из Рогачева Гомельской области.

«Вместо дорогих парников — «теплые грядки»



Фото автора конкурсной истории.

Наша семья состоит из 5 человек: я — муж, жена и трое детей. Я работаю инструктором-методистом по реабилитации, жена — экономист. Живем мы в городе Рогачеве Гомельской области. Свой участок, где мы сейчас живем, приобрели в 2003 году на свадебные деньги. Весь участок составляет 10 соток, строения и зона отдыха занимают где-то половину участка, а под огород отведено 4−5 соток. Мы работаем с 8 утра и до 5 вечера, а иногда я беру дополнительные дежурства на скорой и работаю сутки. Поэтому занятость на участке по уходу за растениями занимает не более 1−2 часов в день. К тому это хорошее снятие усталости после работы с больными людьми.

Парники и теплицы я у себя на участке не использую, так как считаю это ненужными затратами. Это я компенсирую изготовлением «теплых грядок». Копаю траншею и засыпаю всеми органическими отходами с огорода (гнилые доски, обрезанные ветки, картон, остатки пищи с кухни).Такой грядки хватает на 4−5лет. Над грядой я делаю каркас из досок, устанавливаю дуги из пластиковой трубы и накрываю агроволокном. Преимущество очевидно: значительно дешевле поликарбонатной теплицы, растения высаживаются почти в те же сроки, так как согреваются за счет теплой грядки, а летом агроволокно защищает от солнечных ожогов и вредителей. Вот такие баклажаны я получил уже к 8 июля, и плодоносили они до октября.



Фото автора конкурсной истории.

Земля на участке не самая плодородная, поскольку ранее здесь велось строительство многоэтажного дома и был котлован. Со временем стройка остановилась, и его засыпали, поэтому у меня плодородный грунт чередуется с песком, глиной и камнями. Обработка такой почвы казалось бы невозможной, но я эту проблему решил. Я использую органическое земледелие, стараясь минимизировать физический труд. Помню выражение «Ни одно оружие так не навредило человечеству, как изобретение плуга». Поэтому перекапывание земли я стараюсь свести к минимуму, копаю лишь под теплые грядки. Это дает важное преимущество: во-первых, я облегчаю себе труд — самый энергозатратный процесс на земле, во-вторых, я не нарушаю структуру почвы не убиваю полезные бактерии и тем самым повышаю плодородие. Я всегда укладываю толстый слой мульчи из сорняков, остатков растений с огорода, солому, сидераты и применяю почвенные бактерии, которые все делают за меня.

«За систему полива заплатил 200 рублей, столько же в год отдаю на семена»

Наш участок высокий и у нас в Гомельской области не часто идут дожди, пришлось решать проблему полива. Ее я решил установив систему капельного полива. Это стало самой большой статьей расходов. За фильтр, магистральные трубы, фитинги, капельную ленту заплатил около 200 рублей. Но теперь я не только экономлю время, но и собственные силы. Мне не нужно носиться с лейкой по огороду. К тому же капельный полив не создает почвенной корки, как дождь проникает на штык лопаты и воды расходуется гораздо меньше (включаю дважды в день на 30 минут), не говоря об затраченных усилиях. В месяц уходит не более 6-ти кубов воды.

Следующая статья расходов это конечно качественный семенной материал, в чём я неоднократно убедился. Семена я покупаю дорогие таких производителей как: биотехника, сибирский сад, СЕДЕК, русский огород, ТамАгрос, уральский дачник и гранулированные польские и голландские семена. В год примерно уходит до 200 рублей. Затем около 100 рублей возвращается с продажи рассады томатов, перцев и баклажан.



Фото автора конкурсной истории.

Поскольку я только за органическое земледелие, я вообще не применяю химические средства защиты. Это статья расходов у меня самая минимальная. От болезней я использую фитоспорин, а от вредителей фитоверм — это биологические препараты и можно овощи использовать в пищу без периода ожидания. Одного пакета фитоспорина хватает на 400 литров воды. Им я поливаю и почву и растения от болезней. Из удобрений применяю либо сам готовлю «зеленое», все растет под ногами, сам огород себя и лечит. Либо покупаю органические удобрения из серии органическое живое земледелие Кузнецова. В год уходит не более 50 рублей. Навоз у нас бесплатный — у родителей есть подсобное хозяйство.

Я всегда за качественный подход в земледелии. С этой же целью я делаю прививки, на одном дереве несколько сортов, например на груше у меня привито 5 сортов различного срока созревания, из которых первые плодоносят с конца июля и заканчиваются в октябре, таким образом одно дерево заменяет пять или шесть. Ведь можно посеять сотку картофеля и получить урожай как с 5-ти. Картофеля я сажаю не более 2-х соток разного срока созревания. Из которого ранний мы ели сами и я сдал в местную сеть торговли 300 кг заработав 150 рублей, и на зиму собрал около 6-ти мешков, что для моей семьи достаточно. В такой урожайности, я считаю, преимущество использование капельной системы.

«Свои томаты едим до декабря, а первые арбузы собираем в августе»



Фото автора конкурсной истории.

Томатов я сажаю около 50−60 кустов, что хватает не только для моей семьи, но и излишки отдаём знакомым и родственникам, иногда продаём. Часть томатов сажаю на отдельную грядку, а часть как уплотняющую культуру между двумя рядами озимого чеснока. В июле убираю чеснок, а томаты продолжают расти до глубокой осени. Поздние сорта едим до декабря месяца. Около 400−500 кустов продаю знакомым и соседям. Выходит около 100 рублей.

Лук я выращиваю из чернушкипутем высева в феврале на рассаду. В этом году садил салатный сорт «Эксибишен», польский «Лавика». Луковицы сорта «Эксибишен» выросли до 500 гр., польский сорт 300−350гр. Урожай лука составил около 40 кг., учитывая стоимость пакетика семян от 1−2 руб., выгода очевидна. Опять же, такой урожай невозможен без капельного полива.



Фото автора конкурсной истории.

Большое место у меня занимают арбузы и дыни. Мне понравился сорт арбуза Клондайк, который по вкусовым качествам не сравниться не с одним покупным арбузом с юга. Его мякоть как сахарная вата тает во рту, к тому же у него даже зелёная мякоть у корки сладкая. Первые плоды появляются 15 августа и плодоносят до 15−20 сентября. Представьте, не надо идти в магазин, а просто после ужина берешь свежий арбуз на грядке. Разве для этого не стоит чуть-чуть потрудиться?



Фото автора конкурсной истории.

Чтобы уменьшить время работы с сорняками я, к примеру, в конце лета междурядье клубники засаживаю овсом. Это не дает расти сорнякам, во время морозов он вымерзает и покрывает почву как мульчей, тем самым рыхлит и оздоравливает почву, создавая благоприятную среду для червей и микроорганизмов. Сорта клубники у меня подобраны таким образом, чтобы растянуть плодоношение до 25 июля. Вкус ремонтантных сортов наша семья не любит.



Фото автора конкурсной истории.

Подводя итоги можно точно сказать, что обработать такой участок не представляет труда, а отдача ощутимая. Мы полностью на зиму обеспечиваем семью своей морковью, столовой свеклой, луком, картофелем, капустой. В денежном эквиваленте подсчитать трудно, потому что моя продукция имеет органическое происхождение и не идет в сравнение с магазинами. Цены на такую продукцию очень высоки. Так же, не мало важный фактор, является то что мы всегда имеем только свежую зелень на столе. Все это в сумме позволяет экономить семейный бюджет с мая и по октябрь.

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