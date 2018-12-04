Правительство хочет еще сильнее контролировать предприятия

"Белсат" . «Министры и их заместители – такого уровня чиновники возглавят наблюдательные советы или советы директоров. Именно через них государство намерено управлять своими предприятиями», передает





О необходимости реформ управления речь идет на протяжении последних десяти лет. Однако и возможное использование высших чиновников не свидетельствует о реальных шагах в этом направлении.





«Если действительно будут приняты меры, чтобы мотивировать менеджеров в выдаче им права самостоятельно принимать решения, то это может существенно пошатнуть позиции высшего эшелона нашей вертикали. Поэтому все изменения будут иметь точечный характер», – говорит экономист Леонид Фридкин.





Усиление государственного управления не означает автоматической государственной поддержки в виде директивного кредитования и бюджетного финансирования убыточных производств. Однако таких примеров достаточно.





«Пинский дрожжевой комбинат: Лукашенко сам говорит – минус 112% рентабельности. Они берут наши деньги и кладут на свои проекты. Или «Сукно», «Химволокно», «Гомсельмаш» – все эти предприятия нерентабельны. Их вообще не должно быть на рынке, потому что они не умеют работать с прибылью», – констатирует руководитель Научно-исследовательского центра «Мизеса» Ярослав Романчук.









Всего в стране – до 80-ти процентов нерентабельных производств, которые требуют не только эффективного управления, а реструктуризации и даже ликвидации.





«Чем больше мы будем тянуть, тем хуже и более болезненными будут эти реформы. Ведь если в 2019 году произойдет выстрел с нефтепродуктами и нефтью в Беларуси, налоговый маневр России, тогда 3-5% дефицита бюджета уже будет, и мы за год-два съедим все те наработки, которые есть», – продолжает Ярослав Романчук.





Правительство Беларуси признает большую эффективность работы частных предприятий, однако в структуризации системы управления заново использует малоэффективные методы, отмечают эксперты.





«Если власти не спасут госсектор от разрушения, то они потеряют свою экономическую и социальную поддержку. Это будет крахом всего. Поэтому сейчас этот вопрос и стоит так остро: власти хорошо понимают необходимость таких решений, пытаются что-то делать, потому и тональность этих совещаний достаточно нервозная», – говорит Леонид Фридкин.





Наиболее эффективными средствами реформирования предприятий специалисты называют рынок и конкуренцию. Но, чтобы эти методы сработали, и государство сохранило свои предприятия, необходима терпеливая работа и политическая воля руководства.



