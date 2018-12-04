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Правительство хочет еще сильнее контролировать предприятия
Усилить роль государства в управлении предприятиями хотят чиновники. С соответствующим предложением Совет министров обратился к главе государства, и уже до конца года состоится специальное совещание по этому вопросу. Вместе с тем чиновники признают, что государственные предприятия менее эффективны. Так зачем увеличивать неэффективность?
«Министры и их заместители – такого уровня чиновники возглавят наблюдательные советы или советы директоров. Именно через них государство намерено управлять своими предприятиями», передает
О необходимости реформ управления речь идет на протяжении последних десяти лет. Однако и возможное использование высших чиновников не свидетельствует о реальных шагах в этом направлении.
«Если действительно будут приняты меры, чтобы мотивировать менеджеров в выдаче им права самостоятельно принимать решения, то это может существенно пошатнуть позиции высшего эшелона нашей вертикали. Поэтому все изменения будут иметь точечный характер», – говорит экономист Леонид Фридкин.
Усиление государственного управления не означает автоматической государственной поддержки в виде директивного кредитования и бюджетного финансирования убыточных производств. Однако таких примеров достаточно.
«Пинский дрожжевой комбинат: Лукашенко сам говорит – минус 112% рентабельности. Они берут наши деньги и кладут на свои проекты. Или «Сукно», «Химволокно», «Гомсельмаш» – все эти предприятия нерентабельны. Их вообще не должно быть на рынке, потому что они не умеют работать с прибылью», – констатирует руководитель Научно-исследовательского центра «Мизеса» Ярослав Романчук.
Всего в стране – до 80-ти процентов нерентабельных производств, которые требуют не только эффективного управления, а реструктуризации и даже ликвидации.
«Чем больше мы будем тянуть, тем хуже и более болезненными будут эти реформы. Ведь если в 2019 году произойдет выстрел с нефтепродуктами и нефтью в Беларуси, налоговый маневр России, тогда 3-5% дефицита бюджета уже будет, и мы за год-два съедим все те наработки, которые есть», – продолжает Ярослав Романчук.
Правительство Беларуси признает большую эффективность работы частных предприятий, однако в структуризации системы управления заново использует малоэффективные методы, отмечают эксперты.
«Если власти не спасут госсектор от разрушения, то они потеряют свою экономическую и социальную поддержку. Это будет крахом всего. Поэтому сейчас этот вопрос и стоит так остро: власти хорошо понимают необходимость таких решений, пытаются что-то делать, потому и тональность этих совещаний достаточно нервозная», – говорит Леонид Фридкин.
Наиболее эффективными средствами реформирования предприятий специалисты называют рынок и конкуренцию. Но, чтобы эти методы сработали, и государство сохранило свои предприятия, необходима терпеливая работа и политическая воля руководства.
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Усилить роль государства в управлении предприятиями хотят чиновники. С соответствующим предложением Совет министров обратился к главе государства, и уже до конца...
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