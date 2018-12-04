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«Когда нечего сказать – россияне убегают». Борис Грызлов покинул Минские переговоры, чтобы не слышать о пленных моряках
4-го декабря постоянный представитель России в Трехсторонней переговорной группе вышел из зала заседаний во вторник во время выступления представителя Украины Евгения Марчука.
Об этом журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Cайдик, передает
Подробнее ситуацию описала представительница Украины в Минской переговорной группе Ирина Геращенко в своем
«Представитель России Борис Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время оглашения украинской стороной – Евгением Марчуком – заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском заливе. Когда нечего сказать – россияне бегут. Или искренне врут».
Ирина Геращенко сообщила, что в Минске представители Украины призвали Особую мониторинговую миссию ОБСЕ срочно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с российской провокацией на море. Согласно Минским соглашениям, эти территории должны быть свободны от тяжелых вооружений и военной техники. При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение Керченского инцидента.
В Москве не признают связи между аннексией Крыма, вводом парамилитарных формирований и кадровых военных в Донецкой и Луганской областях, и обстрелом и захватом украинских кораблей российским флотом. Как заявил российским медиа сам Грызлов, «ряд представителей ОБСЕ в рабочих группах, отступив от роли посредника, предлагали к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта».
25 ноября пограничные корабли России заблокировали Керченский пролив, чтобы не пропустить украинские корабли: два малых бронированных катера и рейдовый буксир, проводившие запланированный переход из Одессы в Мариуполь – из Черного в Азовское море. По навигационным данным ВМС, которые на международной арене представляет министр иностранных дел Украины, после блокады залива российские пограничные корабли преследовали катеры и буксир в нейтральных водах, провели таран и обстреляли их из крупнокалиберного оружия. В результате в российский плен попали 24 украинских моряка, из них трое ранены. Сейчас они находятся в российских следственных изоляторах.
Как заявил сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ближайшее время NATO усилит свое присутствие в Черном море. Климкин напомнил, что захваченные моряки имеют статус военнопленных.
Сегодня же Европейский суд по правам человека обязал власти России обеспечить соответствующую медицинскую помощь захваченным украинским морякам.
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«Когда нечего сказать – россияне убегают». Борис Грызлов покинул Минские переговоры, чтобы не слышать о пленных моряках
4-го декабря постоянный представитель России в Трехсторонней переговорной группе вышел из зала заседаний во вторник во время выступления представителя Украины...
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