«Когда нечего сказать – россияне убегают». Борис Грызлов покинул Минские переговоры, чтобы не слышать о пленных моряках









"Белсат". Об этом журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Cайдик, передает





«Фейсбуке» : Подробнее ситуацию описала представительница Украины в Минской переговорной группе Ирина Геращенко в своем





«Представитель России Борис Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время оглашения украинской стороной – Евгением Марчуком – заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском заливе. Когда нечего сказать – россияне бегут. Или искренне врут».





Ирина Геращенко сообщила, что в Минске представители Украины призвали Особую мониторинговую миссию ОБСЕ срочно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с российской провокацией на море. Согласно Минским соглашениям, эти территории должны быть свободны от тяжелых вооружений и военной техники. При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение Керченского инцидента.





В Москве не признают связи между аннексией Крыма, вводом парамилитарных формирований и кадровых военных в Донецкой и Луганской областях, и обстрелом и захватом украинских кораблей российским флотом. Как заявил российским медиа сам Грызлов, «ряд представителей ОБСЕ в рабочих группах, отступив от роли посредника, предлагали к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта».









25 ноября пограничные корабли России заблокировали Керченский пролив, чтобы не пропустить украинские корабли: два малых бронированных катера и рейдовый буксир, проводившие запланированный переход из Одессы в Мариуполь – из Черного в Азовское море. По навигационным данным ВМС, которые на международной арене представляет министр иностранных дел Украины, после блокады залива российские пограничные корабли преследовали катеры и буксир в нейтральных водах, провели таран и обстреляли их из крупнокалиберного оружия. В результате в российский плен попали 24 украинских моряка, из них трое ранены. Сейчас они находятся в российских следственных изоляторах.





Как заявил сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ближайшее время NATO усилит свое присутствие в Черном море. Климкин напомнил, что захваченные моряки имеют статус военнопленных.





Сегодня же Европейский суд по правам человека обязал власти России обеспечить соответствующую медицинскую помощь захваченным украинским морякам.