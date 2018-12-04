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«Когда нечего сказать – россияне убегают». Борис Грызлов покинул Минские переговоры, чтобы не слышать о пленных моряках

05.12.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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4-го декабря постоянный представитель России в Трехсторонней переговорной группе вышел из зала заседаний во вторник во время выступления представителя Украины Евгения Марчука.



Об этом журналистам рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Cайдик, передает "Белсат".

Подробнее ситуацию описала представительница Украины в Минской переговорной группе Ирина Геращенко в своем «Фейсбуке»:

«Представитель России Борис Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время оглашения украинской стороной – Евгением Марчуком – заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском заливе. Когда нечего сказать – россияне бегут. Или искренне врут».

Ирина Геращенко сообщила, что в Минске представители Украины призвали Особую мониторинговую миссию ОБСЕ срочно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий в связи с российской провокацией на море. Согласно Минским соглашениям, эти территории должны быть свободны от тяжелых вооружений и военной техники. При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение Керченского инцидента.

В Москве не признают связи между аннексией Крыма, вводом парамилитарных формирований и кадровых военных в Донецкой и Луганской областях, и обстрелом и захватом украинских кораблей российским флотом. Как заявил российским медиа сам Грызлов, «ряд представителей ОБСЕ в рабочих группах, отступив от роли посредника, предлагали к обсуждению вопросы, не связанные с урегулированием внутриукраинского конфликта».


25 ноября пограничные корабли России заблокировали Керченский пролив, чтобы не пропустить украинские корабли: два малых бронированных катера и рейдовый буксир, проводившие запланированный переход из Одессы в Мариуполь – из Черного в Азовское море. По навигационным данным ВМС, которые на международной арене представляет министр иностранных дел Украины, после блокады залива российские пограничные корабли преследовали катеры и буксир в нейтральных водах, провели таран и обстреляли их из крупнокалиберного оружия. В результате в российский плен попали 24 украинских моряка, из них трое ранены. Сейчас они находятся в российских следственных изоляторах.

Как заявил сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ближайшее время NATO усилит свое присутствие в Черном море. Климкин напомнил, что захваченные моряки имеют статус военнопленных.

Сегодня же Европейский суд по правам человека обязал власти России обеспечить соответствующую медицинскую помощь захваченным украинским морякам.

 
Теги: Минск
 
 
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4-го декабря постоянный представитель России в Трехсторонней переговорной группе вышел из зала заседаний во вторник во время выступления представителя Украины...
 
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