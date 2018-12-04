Почему Румас повторяет ошибки предшественников?

На совещании, посвященном повышению эффективности госпредприятий, Александр Лукашенко в очередной раз раскритиковал премьер-министра Сергея Румаса и его подчиненных. На этот раз правительству, которое считается самым рыночным по составу, досталось за абсолютно нерыночные инициативы. В частности, оно предлагало выделить 0,5 млрд рублей господдержки предприятиям, обслуживающим АПК, ввести членов Совмина в состав наблюдательных советов и советов директоров предприятий, увеличить уставной фонд Слуцкого дрожжевого комбината, работающего с рентабельностью минус 112%, выделить из бюджета 98 млн евро ОАО «Сукно».

Лукашенко же выступил резко против вливания очередных дотаций в убыточные предприятия, заявив, что это будет сделано только в крайнем случае.

Завтра твоей страны , такое развитие событий вполне закономерно. По мнению опрошенных экспертов, опрошенных, такое развитие событий вполне закономерно.

— Сегодня всем, в том числе и Лукашенко, очевидно, что и дальше поддерживать госпредприятия, которые из года в год показывают убытки, больше нельзя, — говорит доктор экономических наук Борис Желиба.

По его словам, это слишком пагубно сказывается на состоянии всей экономики. Такая система тянет вниз прибыльные производства, за счет которых дотируются убыточные, лишая стимула выходить на большую прибыль, потому что она все равно будет перераспределена неэффективным предприятиям. А они также мало заинтересованы в сокращении издержек. Ведь с их сокращением сократятся и дотации. Кроме того, такая модель экономики неприемлема для международных кредиторов: сокращение госдотаций неэффективных госпредприятий является одним из основных условий предоставления новых кредитов и займов.









Это прекрасно понимают и в правительстве, однако фактически сделать с этим ничего не могут, считают эксперты.





— Нынешнее правительство такое же слабое и несамостоятельное, как и предыдущие. Оно боится собственной тени и не способно сказать Лукашенко, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию, поэтому предлагает старые проверенные «решения», — считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

По мнению экономиста Льва Марголина, возможно, так правительство пытается довести ситуацию до абсурда.





—Оно уже несколько раз споткнулось в своих рыночных намерениях, получив за них жесткую критику от Лукашенко. Теперь предлагает делать так, как раньше. На что президент говорит, что так тоже не подходит. Пробовали — не работает. Возможно, это такой хитрый ход, чтобы все-таки протащить рыночные решения, — считает эксперт.





Так или иначе правительство оказалось в заложниках нынешней белорусской экономической системы, которую Лукашенко отказывается признавать ущербной.





— Чтобы убыточные предприятия вышли на прибыль нужно перестроить структуру управления госпредприятиями, освободить их от опеки концернов, приватизировать или хотя бы сделать их самостоятельными в принятии решений, — рассказывает Борис Желиба.





Однако из года в год мы видим все тот же затянувшийся сериал — Лукашенко собирает министров, ругает их за неэффективность экономики, убыточность госпредприятий и целых отраслей, требует сократить господдержку. Но другого решения, кроме как перевод экономики на рыночные рельсы просто нет, считают эксперты.





—Конечно, надо разобраться, как получилось, что дрожжевой комбинат работает с рентабельностью минус 112%. Такого ужасного показателя ни у одного предприятия не было даже на социально значимую продукцию в советские времена. Однако это скорее исключение. У большинства предприятий серьезного резерва для сокращения затрат и изыскания резервов нет. Практически все, что можно было сократить — уже сократили, — считает Лев Марголин.





В то же время без структурных реформ отказ в помощи этим предприятиям приведет к их закрытию. В результате тысячи людей окажутся на улице. Более того, многие убыточные госпредприятия являются градообразующими. Их закрытие повлечет цепную реакцию — закроются магазины, кафе и прочие объекты инфраструктуры. На отказ от господдержки власти не пойдут, считают эксперты.





По их мнению, через какое-то время правительство доложит Лукашенко, что все возможное и невозможное сделано, затраты немного сокращены, резервы (пусть незначительные) изысканы. Возможно, кого-то из руководителей объявят виноватыми в том, что довели то или иное предприятие до ручки, но без господдержки они все равно существовать не могут.





— В результате деньги на господдержку снова будут выделены и проблема убыточных предприятий еще больше усугубится. Ведь основные фонды этих предприятий стареют и скоро уже никаким инвесторам не будут интересны в принципе, — резюмирует Борис Желиба.