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В Украину не пустили российскую журналистку

05.12.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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С Евгенией Зобниной провели собеседование в отдельной комнате, после чего отказали во въезде.

Журналистку российского телеканала Дождь Евгению Зобнину во вторник, 4 декабря, не пустили на территорию Украины, сообщает телеканал.

Причиной отказа во въезде, по данным телеканала, стало то, что Зобнина не смогла подтвердить цель визита.

Отмечается, что журналистка прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра Мемориал, Луганского областного правозащитного центра Альтернатива и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Цель мероприятия - "показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе".

Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

"В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы погранконтроля и мужчина в штатском. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения", - говорится в сообщении телеканала.


Журналистка на своей странице в Facebook отметила, что "до 5 утра жду самолёт до Минска".


Как сообщалось, на время военного положения Украина будет ограничивать пропуск на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

За сутки в Украину не пустили 66 россиян. Подавляющее большинство россиян не смогли подтвердить цель поездки.

 
Теги: Минск
 
 
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С Евгенией Зобниной провели собеседование в отдельной комнате, после чего отказали во въезде.
 
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