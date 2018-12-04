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Пройдут «прямые телефонные линии»

05.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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7 декабря ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» с 10.00 до 11.00 проводит «прямую телефонную линию» о социальных услугах, оказываемых территориальным центром социального обслуживания населения. На ваши вопросы по телефону 2-30-59 ответит заместитель директора Алла Анатольевна ТРОНЦА.

 

Комитетом государственного контроля Минской области 6 декабря по телефону 8-017-284-12-41 будет проводиться «горячая линия» по вопросу обеспечения жителей Минской области доступными и качественными банными услугами. В указанный день граждане с 10.00 до 12.00 могут сообщить о фактах ненадлежащего обеспечения населенных пунктов доступными и качественными банными услугами, а также внести предложения по совершенствованию этого вида деятельности.

Кроме того, граждане могут отправить сообщение об указанных фактах по электронной почте на адрес Комитета государственного контроля Минской области в сети интернет kgkminobl@mail.belpak.by.

 


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7 декабря ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» с 10.00 до 11.00 проводит «прямую телефонную линию» о социальных
 
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