Об определении перечня населенных пунктов

Минский областной исполнительный комитет
Решение от 2 ноября 2018 г. № 936 г. Минск
На основании части первой пункта 13 и части второй пункта 21 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утвержденного Указом Президента Республики от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах», Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить перечень населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона, согласно приложению.
- На территории города Жодино пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Мінская праўда».
- Настоящее решение вступает в силу в следующем порядке:
пункт 1 настоящего решения — с 7 декабря 2018 г.;
пункт 2 настоящего решения — с 7 марта 2019 г.;
иные положения настоящего решения — после его официального опубликования.
Первый заместитель председателя И.Н. Макар.
Управляющий делами В.А. Гуринович.
Приложение к решению Минского областного исполнительного
комитета 02.11.2018 г. № 936
Из перечня населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона
Несвижский район
Город Несвиж
Городской поселок Городея
Городейский сельсовет
агрогородок Новогородейский
агрогородок Ударный
Несвижский сельсовет
агрогородок Заозерье
деревня Рудавка