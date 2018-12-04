Об определении перечня населенных пунктов

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Минский областной исполнительный комитет

Решение от 2 ноября 2018 г. № 936 г. Минск

На основании части первой пункта 13 и части второй пункта 21 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими домами, утвержденного Указом Президента Республики от 4 сентября 2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих домах», Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить перечень населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона, согласно приложению. На территории города Жодино пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Мінская праўда». Настоящее решение вступает в силу в следующем порядке:

пункт 1 настоящего решения — с 7 декабря 2018 г.;

пункт 2 настоящего решения — с 7 марта 2019 г.;

иные положения настоящего решения — после его официального опубликования.

Первый заместитель председателя И.Н. Макар.

Управляющий делами В.А. Гуринович.

Приложение к решению Минского областного исполнительного

комитета 02.11.2018 г. № 936

Из перечня населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона

Несвижский район

Город Несвиж

Городской поселок Городея

Городейский сельсовет

агрогородок Новогородейский

агрогородок Ударный

Несвижский сельсовет

агрогородок Заозерье

деревня Рудавка