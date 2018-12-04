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«Лучше быть диктатором, чем голубым». Угадываем политика или рэпера по цитатам

05.12.2018 09:21 — Разное | Tut.by  
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Иногда кажется, что рэперам и политикам пишут тексты одни и те же люди: религия, право, самоутверждение, откровенные глупости — все это можно услышать как от президента, так и от музыканта. Мы собрали в студии 6 добровольцев и предложили им угадать, кому принадлежат те или иные высказывания — политикам или рэперам. Оказалось, что Путина можно легко спутать с Канье Уэстом.

 
 
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Шесть добровольцев пытаются отгадать, кому принадлежит высказывание: рэперу или политику.
 
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