Иногда кажется, что рэперам и политикам пишут тексты одни и те же люди: религия, право, самоутверждение, откровенные глупости — все это можно услышать как от президента, так и от музыканта. Мы собрали в студии 6 добровольцев и предложили им угадать, кому принадлежат те или иные высказывания — политикам или рэперам. Оказалось, что Путина можно легко спутать с Канье Уэстом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лучше быть диктатором, чем голубым». Угадываем политика или рэпера по цитатам Шесть добровольцев пытаются отгадать, кому принадлежит высказывание: рэперу или политику.