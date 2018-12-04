Российскими представительскими автомобилями Aurus заинтересовались в Бахрейне

Островное арабское государство заинтересовано в покупке люксовых автомобилей российской марки Aurus. Об этом, ссылаясь не неназванный источник, сообщает агентство «РИА Новости» .





«Начали поступать сигналы из разных стран о желании приобрести лимузин. Бахрейн — среди них. Но пока массовое производство не налажено, машин всего несколько. В будущем это будет возможно», — приводит слова своего собеседника агентство.

Ранее президент России Владимир Путин уже неоднократно показывал новый лимузин Senat высокопоставленным иностранным коллегам. Среди них — наследный принц Абу-Даби Мухаммад аль-Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, оценивший седан Aurus во время недавнего визита в Сочи. Напомним также, что кроме Ближнего Востока поставки российских автомобилей люкс-класса запланированы и в Европу — дебют Aurus в Старом свете состоится в марте следующего года в Женеве.

Кроме седана Senat, который в открытую продажу должен поступить в начале 2019 года, модельный ряд Aurus в ближайшее время пополнится SUV Komendant — товарный вариант этой модели должен быть готов в 2020 году. Техника у Aurus одинаковая — 598-сильный битурбо-V8 в тандеме с 9-ступенчатым «автоматом», электродвигателем и высоковольтной тяговой батареей.