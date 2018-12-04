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Беларуская игра-антистресс, где надо избивать манекена, попала в топ-20 лучших для iPhone и iPad

05.12.2018 09:12 — Разное | KYKY  
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Приложение Kick the Buddy, созданное беларуской компанией Playgendary, попало в список 20-и лучших приложений для iPhone и iPad по итогам 2018 года для всех стран, где используют гаджеты Apple, пишет TUT.by.

Kick the Buddy поставили на 19-е место в списке «Лучшие бесплатные игры для iPhone». В аналогичном топе для iPad игра заняла третье место. Суть приложения в том, чтобы совершенно разными способами избивать манекен и тем самым вымещать стресс. Вариантов, что с ним можно сделать, просто не сосчитать − от простых пистолетов и тяжёлых предметов до ядерной бомбы.

Версию игры для Android установили больше 50 миллионов раз. И это не единственная игра от беларуской компании, у которой так много скачиваний. Приложение Bowmaster − Multiplayer Game, где можно сыграть за лучника и проверить свою меткость, тожее имет 50 миллионов установок.

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Приложение Kick the Buddy, созданное беларуской компанией Playgendary, попало в список 20-и лучших приложений для iPhone и iPad по итогам 2018 года для всех стран, где используют...
 
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