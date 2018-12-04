|
Огни на главных елках в районах Гродненской области зажгутся одновременно
05.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Во всех районах Гродненской области 8 декабря ровно в 17.30 будет включена праздничная иллюминация и зажгутся огни на главных елках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.
Гродно на площади Ленина. Фото из архива" title="Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива" style="border: 0px; margin: 10px 0px; max-width: 100%; float: none; display: block;" />
Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива
Это станет кульминацией областной акции "Новогодние огни". Включает она в себя и проведение праздничных, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий.
В Кореличах пройдут мастер-классы по созданию новогодних игрушек и подарков, конкурс на лучшее украшение для новогодней ели. Прямо у главной елки в райцентре определят лучшего сказочного персонажа, проведут конкурс снеговичков.
Участники праздничного шествия в Мостовском районе соберут огромную гирлянду. В Волковыске проведут песенный флешмоб. В Ошмянах презентуют необычно украшенную карету Деда Мороза. В Дятлово в праздничной колонне пройдут свыше 40 ростовых кукол. В некоторых районах пройдут спортивные мероприятия: благотворительные забеги, футбольные поединки. Состоятся и конкурсы на лучшую елку или на креативное украшение того или иного здания.
Планируется, что на протяжении всего праздничного периода у главных елок будут организована выездная торговля. В выходные и праздничные дни запланированы концертные и интерактивные конкурсные программы.
В Гродненской области перед праздником откроются 5 резиденций Деда Мороза. В частности, главный праздничный персонаж Гродненского района поселится в усадьбе на Августовском канале. Очередной сезон открывает резиденция Деда Зимника и Бабы Завирухи под Ивье. Также Дед Мороз будет принимать гостей на озере Свитязь в Новогрудском районе, на базе оздоровительных лагерей в Зельвенском и Щучинском районах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всех районах Гродненской области 8 декабря ровно в 17.30 будет включена праздничная иллюминация и зажгутся огни на главных елках. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)