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Огни на главных елках в районах Гродненской области зажгутся одновременно

05.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Во всех районах Гродненской области 8 декабря ровно в 17.30 будет включена праздничная иллюминация и зажгутся огни на главных елках. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.
Огни на главных елках в районах Гродненской области зажгутся одновременноГродно на площади Ленина. Фото из архива" title="Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива" style="border: 0px; margin: 10px 0px; max-width: 100%; float: none; display: block;" />
Новогодняя елка в Гродно на площади Ленина. Фото из архива

Это станет кульминацией областной акции "Новогодние огни". Включает она в себя и проведение праздничных, спортивных, культурных, развлекательных мероприятий.

"В каждом из районов области постарались представить уникальную программу. Скучно не будет никому", - заверили в управлении культуры. В Гродненском, Дятловском, Кореличском, Новогрудском, Свислочском и Слонимском районах запланированы шествия Дедов Морозов и Снегурочек. В Зельвенском районе состоится световое шоу и дефиле новогодних гирлянд. Во время акции здесь проведут конкурс на самое креативное представление символа наступающего года.

В Кореличах пройдут мастер-классы по созданию новогодних игрушек и подарков, конкурс на лучшее украшение для новогодней ели. Прямо у главной елки в райцентре определят лучшего сказочного персонажа, проведут конкурс снеговичков.

Участники праздничного шествия в Мостовском районе соберут огромную гирлянду. В Волковыске проведут песенный флешмоб. В Ошмянах презентуют необычно украшенную карету Деда Мороза. В Дятлово в праздничной колонне пройдут свыше 40 ростовых кукол. В некоторых районах пройдут спортивные мероприятия: благотворительные забеги, футбольные поединки. Состоятся и конкурсы на лучшую елку или на креативное украшение того или иного здания.

Планируется, что на протяжении всего праздничного периода у главных елок будут организована выездная торговля. В выходные и праздничные дни запланированы концертные и интерактивные конкурсные программы.

В Гродненской области перед праздником откроются 5 резиденций Деда Мороза. В частности, главный праздничный персонаж Гродненского района поселится в усадьбе на Августовском канале. Очередной сезон открывает резиденция Деда Зимника и Бабы Завирухи под Ивье. Также Дед Мороз будет принимать гостей на озере Свитязь в Новогрудском районе, на базе оздоровительных лагерей в Зельвенском и Щучинском районах.

БЕЛТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Во всех районах Гродненской области 8 декабря ровно в 17.30 будет включена праздничная иллюминация и зажгутся огни на главных елках. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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