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Ваша безопасность: Чтобы ёлочка НЕ горела

05.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Во время празднования Рождества и Нового года традиционно используются различные гирлянды электрических лампочек. Часто случается, что эти украшения могут вместо радости стать источником беды.

Ваша безопасность: Чтобы ёлочка НЕ горела
Гирлянды, применяемые в местах празднования, должны соответствовать по своему исполнению условиям среды, пройти соответствующие испытания. На эти устройства необходимо иметь паспорт изготовителя.

Не допускается гирлянды, предназначенные для использования внутри помещений, вывешивать снаружи зданий, на улице. Лампочки применяемые для наружной иллюминации должны иметь соответствующую степень защиты – не ниже IP23.

Электропроводка применяемая в световых устройствах должна иметь надлежащую изоляцию, как правило, двойную.

В соединениях гирлянд необходимо обеспечить хороший контакт, что достигается сваркой, либо пайкой, но не простым скручиванием проводников. Для этих соединений  выполняется такая же изоляция (двойная), что и для всей гирлянды.

Естественно, что в иллюминации нельзя применять легковоспламеняемые материалы и предметы (вата, бумага и т.п.).

Для подключения праздничной иллюминации необходимо использовать надежные защитные отключающие аппараты. В первую очередь для этого необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО). УЗО быстро отключит поврежденный участок электроустановки в случае нарушения изоляции, случайного прикосновения человека к токоведущим частям, а также возникновения коротко замыкания или перегрузки сети. Это позволит избежать пожаров и несчастных случаев с людьми.

Инспекция Энергонадзора требует от руководителей предприятий и организаций, электротехнического персонала, бытовых потребителей строгого соблюдения действующих норм и правил при проведении праздничных мероприятий. Это поможет сохранить здоровье и жизнь людей и не омрачить праздник.

Сергей КОРНЕЙ, государственный инспектор по энергетическому надзору РУП «Гродноэнерго».

Изображение использовано в качестве иллюстрации. 

 
 
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Во время празднования Рождества и Нового года традиционно используются различные гирлянды электрических лампочек. Часто случается, что эти украшения могут...
 
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