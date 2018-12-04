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В Беларуси дорожает телефонная связь и услуги почты

05.12.2018 09:37 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси дорожает телефонная связь и услуги почты

фото: opentown.org

Соответствующее постановление МАРТ было опубликовано 5 декабря, оно вступит в силу через 10 дней.

Последний раз тарифы на услуги электросвязи поднимались в марте 2017 года, почтовые услуги дорожали в апреле 2018 года.

Согласно постановлению Министерств антимонопольного регулирования и торговли, будет увеличена абонементная плата за телефон, повременная оплата за телефонные разговоры, а также пересылки почтовых отправлений.

В ближайшее время «Белтелеком» и «Белпочта» определят дату, с которой население будет платить за услуги электросвязи и почты по новым тарифам.

Так, для абонентов, переведенных на повременную систему оплаты разговоров, месячный тариф вырастет на 27 копеек. Для абонентов, не переведенных на повременную систему оплаты разговоров, подорожание будет более существенным – 38 копеек.

Новые тарифы опубликованы на Национальном правовом портале.

 
 
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Соответствующее постановление МАРТ было опубликовано 5 декабря, оно вступит в силу через 10 дней.
 
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